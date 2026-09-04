Război la vârful fotbalului mondial: FIFA acuză UEFA de o „campanie de denigrare” împotriva lui Gianni Infantino

Disputa a ajuns deja în instanțele americane și ar putea avea consecințe asupra viitorului lui Infantino, care urmărește să obțină un al patrulea mandat la conducerea FIFA, transmite Reuters.

FIFA acuză UEFA de „campanie de denigrare”

FIFA a depus la un tribunal federal din New York o solicitare prin care cere amânarea unei cereri formulate de UEFA sau posibilitatea de a se opune acesteia. Forul mondial susține că UEFA desfășoară o „campanie de denigrare” împotriva FIFA și a conducerii sale.

În centrul conflictului se află FIFA Forward Enterprise (FFE), o entitate propusă pentru administrarea unor drepturi comerciale asociate Cupei Mondiale masculine și feminine. UEFA a solicitat anterior instanței americane să îi permită să obțină mărturii și documente de la entități din Statele Unite. Materialele ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția.

Obligado a hacer una declaración por la filtración de la carta a las Federaciones, con todo el descaro del mundo Gianni Infantino, llama al FIFA Forward Enterprise parte de un proceso “democrático” ”una “oferta” “una consulta” pero no “una obligación.

Pero, les dio a las… pic.twitter.com/BQyoDgV0Vv — Marisa Lara ⚽️ (@Larita_511) July 30, 2026

FIFA contestă demersul și susține că UEFA încearcă să obțină informații pentru proceduri penale elvețiene care, potrivit forului mondial, nici măcar nu există în prezent.

Planul comercial a fost abandonat în iulie

Propunerea FFE a fost retrasă pe 31 iulie, după opoziția UEFA și a altor confederații regionale. UEFA a criticat proiectul deoarece considera că acesta a fost elaborat fără consultarea suficientă a structurilor de conducere ale FIFA și a celor 211 federații membre.

În schimb, FIFA susține că UEFA a încercat să împiedice proiectul încă de la început. Potrivit forului mondial, disputa nu este doar despre o entitate comercială, ci și despre modul în care sunt distribuite puterea și veniturile în fotbalul internațional. FIFA a sugerat că opoziția UEFA este legată de dorința de a păstra influența fotbalului european asupra organizației mondiale.

Presiunea asupra lui Gianni Infantino crește

Conflictul este cu atât mai important cu cât Gianni Infantino se pregătește pentru alegerile FIFA din martie 2027, unde urmărește obținerea celui de-al patrulea mandat. Poziția sa a devenit însă mai complicată după controversa privind FFE.

Potrivit Reuters, mai multe țări și-au retras sprijinul pentru candidatura sa, iar trei confederații regionale – UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal și CONCACAF – au exercitat presiuni asupra lui pentru a demisiona.

Confederațiile au discutat inclusiv posibilitatea unui vot de neîncredere împotriva președintelui FIFA. Infantino păstrează însă sprijinul confederațiilor din Africa și America de Sud și încearcă să își consolideze poziția prin relații directe cu federațiile naționale membre.

UEFA cere reforme și limite pentru puterea președintelui

UEFA a anunțat că va colabora cu alte confederații pentru a oferi federațiilor membre o „alternativă credibilă” dacă Infantino va candida pentru un nou mandat.

Forul european cere, de asemenea, limitarea puterii președintelui FIFA și o reformă a modului în care organizația este administrată. UEFA a solicitat o evaluare externă, cu adevărat independentă, a proiectului FFE.

Argumentul forului european este că FIFA nu ar trebui să își investigheze singură propria propunere și apoi să aștepte ca lumea fotbalului să accepte concluziile.

Un posibil boicot FIFA a fost suspendat

Conflictul a ajuns atât de departe încât UEFA a discutat și posibilitatea boicotării unor competiții FIFA. Planurile au fost însă suspendate provizoriu, ceea ce permite participarea echipelor europene calificate la următoarea Cupa Mondială feminină Under-20 din Polonia.

Turneul ar fi fost primul eveniment major care putea fi afectat direct de confruntarea dintre cele două organisme. Pentru moment, competițiile continuă, dar conflictul instituțional este departe de a fi încheiat.

Miza depășește proiectul abandonat

Confruntarea dintre FIFA și UEFA nu mai este doar o dispută privind un proiect comercial retras. În joc se află viitorul conducerii FIFA, raportul de putere dintre forul mondial și confederațiile regionale și modul în care sunt gestionate drepturile comerciale ale fotbalului internațional.

Pentru Infantino, apropierea alegerilor din 2027 face ca fiecare conflict instituțional să devină potențial important. Pentru UEFA, cazul FFE a devenit un punct de plecare pentru o ofensivă mai largă privind reformarea FIFA și limitarea puterii președintelui.

Deocamdată, niciuna dintre tabere nu pare dispusă să facă un pas decisiv înapoi, iar disputa juridică din Statele Unite poate deschide un nou capitol al confruntării.