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Vedetele Cupei Mondiale de fotbal din 2026 au generat transferuri de peste 3,3 miliarde de dolari

Jucătorii care au participat la Cupa Mondială de fotbal din 2026 au generat peste 3,3 miliarde de dolari în taxe de transferuri internaționale în perioada de mercato din această vară, potrivit unui studiu publicat joi de FIFA.
Vedetele Cupei Mondiale de fotbal din 2026 au generat transferuri de peste 3,3 miliarde de dolari
sursă foto: Tom Weller/dpa
Petre Apostol
03 sept. 2026, 17:18, Sport
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Peste 260 de fotbaliști de la turneul final, reprezentând 47 de naționalități, și-au schimbat cluburile în perioada de transferuri de la jumătatea anului. Mutările acestora au reprezentat mai mult de o treime din suma record de 9,89 miliarde de dolari cheltuită pentru transferuri internaționale în fotbalul masculin.

FIFA a anunțat că în perioada analizată au fost înregistrate peste 12.500 de transferuri internaționale la nivel mondial, un nou record pentru o fereastră de mercato de la jumătatea anului.

Cluburile engleze au dominat piața

Cluburile engleze au dominat piața și din punctul de vedere al cheltuielilor, cu peste 3,02 miliarde de dolari investiți în transferuri. Anglia a fost urmată de Italia, cu 1,1 miliarde de dolari, Spania, cu 940 de milioane, Germania, cu 904 milioane, și Franța, cu 641 de milioane.

Cluburile din Anglia au realizat și cel mai mare număr de transferuri internaționale de intrare, fiind urmate de cele din Spania și Portugalia.

În ceea ce privește banii încasați din transferuri, cluburile franceze au fost cele mai profitabile, cu un total de 1,7 miliarde de dolari, urmate de cele din Anglia, cu 1,43 miliarde, Germania, cu 1,02 miliarde, Spania, cu 773 de milioane, și Portugalia, cu 642 de milioane.

Recorduri și în fotbalul feminin

Fotbalul feminin profesionist a continuat să crească rapid, iar perioada de mercato analizată de FIFA a stabilit noi recorduri atât în privința numărului de transferuri, cât și a taxelor plătite.

Au fost înregistrate 1.406 transferuri internaționale, cel mai mare număr consemnat vreodată și cu 19,2% peste precedentul record.

Taxele de transfer au ajuns la un nivel record de 28,6 milioane de dolari, mai mult decât dublu față de suma înregistrată în perioada similară din 2025.

Cluburile engleze au fost cele mai mari cheltuitoare din fotbalul feminin, cu 8 milioane de dolari, urmate de cele din Spania, cu 6,6 milioane, Germania, cu 4,9 milioane, Statele Unite, cu 2,9 milioane, și Italia, cu 2,1 milioane.

În schimb, cluburile suedeze au primit cele mai mari sume din taxe de transfer, respectiv 4,2 milioane de dolari. Au urmat cluburile din Anglia, cu 4 milioane, Franța și Germania, cu câte 3,6 milioane, și Olanda, cu 2,9 milioane.

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