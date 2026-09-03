Kimi Antonelli, pregătit să atace de pe ultima poziție la Monza: Putem ajunge în top 5

Italianul Kimi Antonelli spune că situația îi permite să abordeze weekendul într-un mod diferit și consideră că un rezultat în top 5 este realist dacă ritmul monopostului va fi suficient de bun.

„Este o mare oportunitate”, a spus Antonelli despre posibilitatea de a recupera poziții la Monza, joi, la conferința de presă premergătoare startului de weekend de la Marele Premiu al Italiei. „Va fi interesant din cauza penalizării de pe grilă, pentru că pot aborda diferit sesiunile”, a explicat italianul.

Antonelli recunoaște că plecarea de pe ultima poziție nu este situația ideală.

„Aș fi foarte fericit dacă aș câștiga. Cu siguranță ar lua din presiune, dar vom încerca în continuare să maximizăm rezultatul. Realist, putem ajunge în top 5, dar va depinde de ritmul nostru”, a declarat pilotul Mercedes.

Italianul spune că experiența acumulată în primul său sezon de Formula 1 îl ajută enorm în 2026 și că rezultatele deja obținute i-au oferit mai multă încredere.

„Sunt norocos că am o mașină foarte bună, dar un an de experiență face o diferență uriașă. Odată ce obții rezultate, ai mai puțin de demonstrat. Am demonstrat că pot câștiga”, a afirmat Antonelli.

La Monza, unul dintre cele mai rapide circuite din calendar, italianul este conștient de riscurile pe care și le asumă piloții atunci când forțează la limită. Antonelli a glumit spunând că la vitezele de pe „Templul Vitezei” trebuie pur și simplu „să-i dai înainte și, dacă ține, bine”.

„Știm cu toții cât de periculos este acest sport, dar iubim ceea ce facem, iar Formula 1 împreună cu FIA au făcut o treabă incredibilă în ceea ce privește siguranța. Asta ne oferă mai multă încredere să împingem limitele pe circuit”, a spus el.

Pregătit să-l susțină pe coechipierul său

Antonelli este pregătit și să joace un rol de sprijin pentru coechipierul său, George Russell, în calificări. La Monza, liniile drepte lungi fac ca aspiratia aerodinamică să poată aduce un avantaj important.

„S-a discutat în echipă, așa că vom vedea cum evoluează sesiunile. Dacă echipa îmi cere, o voi face. Evident, nu lupt pentru pole-position, așa că, dacă pot face ceva pentru a ajuta echipa, o voi face”, a declarat Antonelli.

Lewis Hamilton, impresionat de ritmul lui Antonelli

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton, de la Scuderia Ferrari, l-a lăudat pe Antonelli.

„A făcut o treabă incredibilă în acest an. Are o echipă grozavă în jurul lui. Îl are pe Bono, pe care îl cunosc foarte bine, și care este solid și constant. A fost uimitor să-i văd progresul la o vârstă atât de fragedă”, a spus Hamilton.

Întrebat dacă Antonelli ar putea ajunge într-o zi la Ferrari, Hamilton consideră că Mercedes nu va renunța prea curând la el.

„Adevărul este că sunt mulți piloți foarte buni care ar putea ajunge la Ferrari în viitor. Toto nu-l va lăsa să plece prea curând”, a spus Hamilton, referindu-se la directorul Mercedes, Toto Wolff.

În ceea ce privește cursa de la Monza, Hamilton este convins că Antonelli are șanse să recupereze rapid din pozițiile pierdute.

„Ar trebui să treacă destul de ușor prin pluton, să ajungă pe opt, pe șase sau ceva de genul acesta ar trebui să fie relativ ușor pentru acești băieți”, a apreciat pilotul Ferrari.

Hamilton spune însă că Ferrari trebuie să se concentreze asupra propriei curse și să transforme energia tribunelor într-un avantaj pe circuit.

„Pentru noi este important să ne concentrăm asupra propriului weekend și să folosim energia tifosilor pentru a ne împinge în fața plutonului”, a adăugat britanicul.

Hamilton a vorbit și despre progresele Ferrari la nivelul unității de propulsie, după ce echipa a lucrat pentru a reduce deficitul de viteză pe liniile drepte.

„Orice mic ajutor contează. Chiar și la ultima cursă pierdeam patru zecimi pe linia dreaptă. Sunt foarte mândru de cât de mult muncesc toți cei din fabrică. Este un pas înainte. Nu este întregul deficit pe care trebuie să-l recuperăm, știam că va fi așa, dar este încurajator să vedem că apar lucruri noi pe mașină”, a spus Hamilton.

„Un privilegiu”

Pentru britanic, prezența la Monza la volanul unui Ferrari are o încărcătură aparte. „Este cel mai frumos sentiment, o onoare și un privilegiu”, a declarat el.

Hamilton a vorbit și despre Michael Schumacher, ale cărui performanțe sunt omagiate de Ferrari printr-o grafică specială a monopostului.

„Îmi amintesc mereu că îl vedeam pe Michael în mașina roșie și încercam să-mi imaginez cum ar fi să fiu în locul lui. A fost un lider extraordinar”, a spus Hamilton.

Britanicul va avea și un sprijin special la Monza. Mama sa va fi prezentă la circuit, pentru prima dată pentru a-l urmări în această cursă. Hamilton speră ca prezența ei să-i poarte noroc într-un weekend în care își dorește să transforme emoția debutului la Monza în roșu într-o victorie pentru Ferrari.