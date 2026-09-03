Luis Enrique, mulțumit de transferurile făcute de PSG: Am cumpărat jucătorii pe care ni i-am dorit

„Am avut un mercato excepțional, fără nicio îndoială. Nasser Al-Khelaifi (n.r. – președintele clubului) și Luis Campos (n.r. – director sportiv) au făcut o treabă incredibilă. Sunt foarte mulțumit. Am cumpărat jucătorii pe care ni i-am dorit”, a declarat Luis Enrique, joi, în conferința de presă susținută înaintea partidei cu liderul din Ligue 1 după două etape, AS Monaco, programată vineri.

Antrenorul a ținut să le mulțumească și jucătorilor care au părăsit clubul în această vară – Lee Kang-in, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye și Bradley Barcola – despre care a spus că au avut un rol important în trofeele câștigate de PSG în ultimii doi ani.

„Le doresc tot ce este mai bun. Cred că aceste schimbări au fost necesare. Avem nevoie să redăm echipei energie, în ceea ce privește mentalitatea și ambiția”, a explicat Luis Enrique.

Barcola, un caz diferit

Antrenorul a insistat asupra situației lui Bradley Barcola, transferat la Liverpool, și a explicat că despărțirea de atacantul francez a fost diferită de celelalte plecări.

„Este viața unui club: să vezi cum pleacă jucători foarte importanți pentru echipă. Bradley a crescut enorm la Paris și a contribuit enorm și la creșterea echipei prin prestațiile sale. Își dorea să aibă mai multă greutate în echipă și mai mult timp de joc, iar eu nu puteam să-i garantez acest lucru. A fost important, este foarte iubit de colegii săi, toată lumea îl apreciază și este o persoană extraordinară. Nu pot spune decât lucruri pozitive despre el”, a spus tehnicianul.

Antrenorul consideră că plecarea lui Barcola schimbă profilul ofensiv al formației, dar spune că are suficiente variante la dispoziție.

„Da, clar, pentru că Bradley este un jucător diferit. Dar sunt mulțumit. Cu Maghnes Akliouche, Ferran Torres și Mika Godts avem multe posibilități. Toți trei pot juca în mai multe poziții și acest lucru va fi foarte important pe parcursul sezonului. Nu îi putem compara și nu știm ce se va întâmpla, dar sunt foarte fericit că îi avem pe acești trei jucători”, a declarat tehnicianul.

„Suntem una dintre cele mai bune echipe din Europa”

Întrebat dacă actualul PSG este mai puternic decât echipa din sezonul trecut, Luis Enrique a preferat să aștepte înainte de a trage concluzii.

„Pot doar să spun că sunt mulțumit. Trebuie să vedem timpul de adaptare al fiecărui jucător și nivelul pe care îl va aduce echipei. Când a început al doilea sezon al meu aici, existau îndoieli în privința jucătorilor pe care îi aduseserăm, iar apoi rezultatele au apărut și am putut vedea nivelul lor. Acum există regulile de fair-play financiar, care ne obligă să și vindem, nu doar să cumpărăm. Cred că suntem una dintre cele mai bune echipe din Europa, atât pe teren, cât și în afara lui”, a spus el.

Antrenorul a refuzat să stabilească un moment precis în care PSG va ajunge la nivelul maxim.

„Depinde de foarte mulți factori pe care nu îi pot controla. Munca mea este să găsesc cel mai bun prim 11 pentru fiecare meci, cu jucătorii care au intrat în lot. Nu mă preocupă momentul în care vom fi la un nivel foarte ridicat. Am văzut multe lucruri pozitive până acum, dar, bineînțeles, trebuie să ne îmbunătățim”, a spus el.

Al treilea trofeu Champions League, obiectivul principal

Luis Enrique a recunoscut că obiectivul principal al lui PSG rămâne câștigarea Ligii Campionilor.

„Nu am început încă această competiție. Dar obiectivele sunt clare. Așa a fost încă din primele mele zile aici. Nu există nimic mai important decât să câștigăm Liga Campionilor, dar va fi foarte dificil”, a spus el.

PSG își va începe parcursul european săptămâna viitoare, împotriva formației Slovan Bratislava, însă Luis Enrique insistă că echipa trebuie să se concentreze mai întâi asupra partidei cu Monaco.

„Deocamdată este mai bine să rămânem calmi. Nici măcar nu am jucat împotriva lui Bratislava. Trebuie să ne gândim mai întâi să jucăm mai bine împotriva lui Monaco”, a afirmat spaniolul.

PSG vine după două remize consecutive în Ligue 1, cu Rennes și Lille, iar în ultimul meci direct disputat la Paris AS Monaci s-a impus cu 3-2, în februarie.

João Neves, la meciul 100 pentru PSG

Tehnicianul a confirmat că João Neves va evolua împotriva lui Monaco, portughezul urmând să bifeze, dacă va fi utilizat, meciul cu numărul 100 pentru PSG.

„Este o adevărată bucurie să-l avem. Este incredibil ca jucător, iar ca persoană este și mai deosebit”, a declarat Luis Enrique.

PSG o întâlnește pe AS Monaco vineri seară, pe Parc des Princes, de la ora 22:05.