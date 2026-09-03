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Simone Tempestini, în topul celor mai buni piloți de raliuri din Europa

Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, se află pe locul 19 într-un clasament realizat de European Rally Ranking. Topul îi include pe piloții de pe continent, dar și pe cei din alte țări care concurează constant în Europa.
Simone Tempestini, în topul celor mai buni piloți de raliuri din Europa
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Ioana Târziu
03 sept. 2026, 16:27, Sport
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În fruntea clasamentului se regăsesc nume importante precum Sébastien Ogier, Thierry Neuville sau Oliver Solberg.

Pe prima poziție se află finlandezul Sami Pajari, cu 4.330 de puncte. Ierarhia ia în calcul rezultatele obținute în ultimii ani.

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Simone Tempestini îi întrece pe unii piloți cunoscuți

Tempestini a acumulat 1.238 de puncte și îi devansează pe câțiva piloți cunoscuți, printre care Esapekka Lappi, Kalle Rovanperä, Yohan Rossel și Andrea Mabellini.

Anunțul vine cu numai câteva zile înainte ca pilotul de la Napoca Rally Academy să ia startul în etapa europeană din Țara Galilor, JDS Machinery Rali Ceredigion 2026. Acolo, se află pe poziția a cincea în ordinea favoriților.

Tempestini ocupă locul 6 în clasamentul general al Campionatului European de Raliuri după primele cinci etape, cu 40 de puncte. Un rezultat bun în acest weekend l-ar putea aduce mai aproape de un podium istoric pentru automobilismul sportiv românesc.

Clujeanul o va avea în dreapta sa pe Francesca Maior, alături de care a luat startul și în ultimele etape continentale. Tempestini va lupta și pentru ca echipa pe care o reprezintă, MRF Tyres Team, să își păstreze poziția de lider în clasamentul dedicat echipelor.

„Suntem motivați și pregătiți să dăm tot ce putem”

„Suntem pregătiți pentru această etapă și abia aștept să luăm startul. Ne dorim să avem un ritm bun încă de la început și să facem un raliu cât mai bun. Știm că ne așteaptă un weekend solicitant, dar suntem motivați și pregătiți să dăm tot ce putem pe probele din Țara Galilor”, a declarat Simone Tempestini după primele teste.

Un total de 132 de echipaje vor lua startul în cursa din Țara Galilor. Aceasta va debuta vineri seară, cu proba din Aberystwyth. Primele patru probe speciale sunt programate vineri seară, iar raliul va continua sâmbătă și duminică. În total, concurenții vor avea de parcurs 16 probe speciale, însumând 191 de kilometri, toate pe asfalt.

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