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Liverpool oficializează transferul lui Bradley Barcola de la Paris Saint-Germain. Unul dintre cele mai mari transferuri ale verii

Liverpool a oficializat luni transferul atacantului francez Bradley Barcola de la Paris Saint-Germain. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a semnat un contract pe termen lung cu formația engleză, după ce a trecut vizita medicală și a finalizat formalitățile mutării.
Liverpool oficializează transferul lui Bradley Barcola de la Paris Saint-Germain. Unul dintre cele mai mari transferuri ale verii
sursă foto: Liverpool FC
Petre Apostol
31 aug. 2026, 16:23, Sport
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Barcola va purta tricoul cu numărul 29 la Liverpool și a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, că își dorește să câștige Premier League.

„Este o mare mândrie să pot juca pentru Liverpool. Sunt foarte fericit. A durat mult, dar astăzi sunt foarte fericit că pot juca pentru Liverpool și tot ce îmi doresc este să fiu pe teren și să joc”, a spus internaționalul francez.

„Sper să realizez lucruri foarte importante. În primul rând, să câștig Premier League – este unul dintre cele mai mari visuri ale mele. Vreau să fac asta și să rămân pe termen lung la această echipă”, a adăugat Barcola.

Potrivit presei britanice, transferul s-a realizat pentru suma de 106 milioane de lire sterline garantate și până la 123 milioane de lire cu bonusuri.

Cel mai scump jucător transferat în perioada de mercato care se încheie săptămâna aceasta rămâne Morgan Rogers, care a trecut de la Aston Villa la Chelsea pentru 117 milioane de lire sterline.

152 de meciuri și 74 de goluri și assisturi pentru PSG

Barcola ajunge la Liverpool după trei sezoane petrecute la PSG. În tricoul formației pariziene, atacantul a disputat 152 de meciuri, marcând 39 de goluri și oferind 35 de pase decisive.

Perioada petrecută la Paris a fost una extrem de prolifică din punct de vedere al trofeelor. Barcola a cucerit, printre altele, două titluri consecutive în Liga Campionilor și trei titluri consecutive în Ligue 1.

Francezul este capabil să evolueze în orice poziție din linia ofensivă, fiind considerat unul dintre cele mai promițătoare talente ale generației sale.

A debutat la Lyon și a ajuns internațional francez

Barcola și-a făcut debutul în fotbalul profesionist la Olympique Lyon, în noiembrie 2021. Pentru formația franceză a jucat 47 de partide, în care a înscris șapte goluri și a oferit 11 assisturi.

În august 2023, atacantul s-a transferat la PSG, unde și-a consolidat statutul de jucător important.

La echipa națională a Franței a debutat în iunie 2024. Până în prezent, Barcola a strâns 28 de selecții și șase goluri pentru Les Bleus.

Trei dintre golurile sale internaționale au fost marcate la Cupa Mondială din această vară, competiție la care Barcola a fost prezent în toate meciurile Franței, națională care a încheiat turneul final pe locul al patrulea.

„Când am aflat de interesul lui Liverpool, nu am pus întrebări”

Noul jucător al lui Liverpool a vorbit și despre impactul pe care l-a avut atmosfera de pe Anfield asupra deciziei sale.

„Am avut ocazia să joc de două ori pe acest stadion și am văzut atmosfera și felul în care fanii i-au susținut pe jucătorii lui Liverpool. Când am aflat de interesul lui Liverpool pentru mine, nu am pus întrebări și am știut că este un club foarte mare pentru mine”, a declarat Barcola.

Transferul reprezintă cea mai importantă mutare pentru Liverpool în această perioadă de mercato. Barcola este considerat înlocuitorul lui Mohamed Salah, care a părăsit gruparea de pe Anfield în această vară, transferându-se în Turcia.

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