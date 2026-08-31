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Gaziantep se desparte de antrenorul român Mirel Rădoi după doar trei etape din noul sezon

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul formației Gaziantep FK, clubul turc anunțând luni despărțirea de tehnicianul român, prin acordul ambelor părți.
Gaziantep se desparte de antrenorul român Mirel Rădoi după doar trei etape din noul sezon
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
31 aug. 2026, 15:46, Sport
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„Mirel Rădoi, care a ocupat funcția de antrenor principal la Gaziantep Futbol Kulübü, și clubul nostru s-au despărțit de comun acord”, a transmis gruparea turcă. Gaziantep i-a mulțumit lui Rădoi și staffului său pentru activitatea desfășurată și le-a urat succes în continuare.

Decizia vine după înfrângerea suferită sâmbătă de Gaziantep în etapa a treia din Super Lig, 1-2 în deplasare cu Çaykur Rizespor. Echipa are patru puncte după primele trei etape, după o remiză cu Alanyaspor, o victorie cu Eyüpspor și eșecul de la Rize.

Rădoi a preluat Gaziantep în aprilie 2026, iar în sezonul trecut a condus echipa în ultimele etape ale campionatului. Rădoi a stat pe banca formației, în total, în șapte partide, bilanțul fiind de o victorie, o remiză și cinci înfrângeri.

Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, Çağdaş Atan este principalul favorit pentru preluarea echipei.

Rădoi semnase în aprilie un contract pe un an și jumătate cu Gaziantep FK, până la finalul sezonului 2026/2027. La momentul prezentării, clubul turc îl descria drept un antrenor cu experiență internațională și anunța obiectivul construirii unei echipe competitive.

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