România – Bosnia și Herțegovina se joacă fără spectatori: „Nici copiii nu vor avea acces”

„Conform deciziei Comisiei de Disciplină a UEFA, meciul România – Bosnia și Herțegovina, programat în data de 28 septembrie 2026, pe Arena Națională, se va disputa fără spectatori. De această dată, nu va fi permis nici accesul copiilor”, se arată într-o postare pe Facebook a Echipei naționale.

Partida face parte din Liga Națiunilor și este programată de la ora 21:45.

În postare se precizează că, la meciurile cu Norvegia și Andorra, disputate în trecut fără spectatori, copiilor le-a fost permis accesul în tribune, însă această variantă nu va fi folosită și la partida cu Bosnia și Herțegovina.

FRF explică decizia

„Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia și Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoțional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experiențele anterioare și principii stricte de echitate și siguranță”, se arată în postare.

Explicația FRF este că nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar școlilor și academiilor din București sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de șanse pentru zeci de mii de copii care își doresc să vină din toate colțurile țării, „chiar și din județe îndepărtate precum Bihor, Maramureș, Botoșani sau Suceava”.

„O astfel de desfășurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranță deplină din cauza a două riscuri majore: pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de școală și ar forța copiii să lipsească, afectându-le programul educațional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopții și parcurgerea drumului de întoarcere, chiar și 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii și însoțitorii lor unor riscuri majore de oboseală și siguranță rutieră”, au precizat reprezentanții echipei naționale.

România face parte din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, alături de Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia.