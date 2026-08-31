Primăria Hunedoara aprobă 10,3 milioane de euro pentru cofinanțarea noului stadion Corvinul

Contribuția aprobată de administrația locală pentru noul stadion Corvinul este de 10.341.774 de euro, în condițiile în care valoarea lucrărilor de construcții și montaj este estimată la 41.367.096 de euro. Plata contribuției municipiului se va face în tranșe, pe parcursul derulării lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 54 de milioane de euro, cu TVA inclus, sumă care cuprinde, pe lângă construcții și montaj, dotările viitoarei arene, proiectarea tehnică și alte cheltuieli conexe.

Demolarea vechiului stadion ar putea începe în octombrie

Noul stadion va fi construit pe amplasamentul actualei arene din Hunedoara. Potrivit administrației locale, demolarea stadionului existent este programată să înceapă în toamna acestui an și să fie finalizată până la începutul lui 2027, astfel încât lucrările de construire a noii arene să poată începe în ianuarie 2027.

„Nu vom aloca toți banii deodată, într-o singură tranșă, ci va fi vorba despre o alocare multianuală, până la finalizarea lucrărilor de construire a noului stadion”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Edilul a precizat că municipalitatea va folosi, pentru această cofinanțare, bugetul local și un împrumut bancar contractat anterior pentru proiecte de investiții, în paralel cu identificarea unor eventuale surse suplimentare de finanțare.

Noul stadion „Corvinul 1921” este realizat prin Compania Națională de Investiții (CNI). Potrivit CNI, obiectivul face parte din investițiile în infrastructura sportivă realizate prin companie. Contractul pentru construirea arenei a fost semnat în 2025.

Noua arenă va avea o capacitate de peste 10.000 de locuri și va putea găzdui atât meciuri de fotbal, inclusiv partide internaționale, cât și alte evenimente sportive și culturale.

Primăria Hunedoara susține că actualul stadion, construit în urmă cu aproape 70 de ani, nu mai poate fi adus la standardele necesare printr-o simplă modernizare, iar noua arenă este necesară și în contextul în care echipa de fotbal Corvinul Hunedoara a promovat în prima ligă și al interesului tot mai mare al suporterilor pentru meciurile formației.