Prima pagină » Politic » O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan

O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la Târgu Mureș, că România pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aferente jalonului de decarbonizare.
Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
70 milioane de țigarete de 12 milioane de euro, ascunse într-un transport de ceapă. Parchetul General prinde un grup de criminalitate organizată format din români și moldoveni
70 milioane de țigarete de 12 milioane de euro, ascunse într-un transport de ceapă. Parchetul General prinde un grup de criminalitate organizată format din români și moldoveni
Grindeanu îl atacă pe Mureșan: „Vorbește prostii. PSD va fi cel care va duce România în zona euro”. Critici și la adresa USR și PNL
Grindeanu îl atacă pe Mureșan: „Vorbește prostii. PSD va fi cel care va duce România în zona euro”. Critici și la adresa USR și PNL
Sorin Grindeanu, întrebat dacă exclude o alianță de guvernare cu AUR: Este necesar un moment zero în politica românească
Sorin Grindeanu, întrebat dacă exclude o alianță de guvernare cu AUR: Este necesar un moment zero în politica românească
Claudiu Manda: Nu m-am văzut cu George Simion
Claudiu Manda: Nu m-am văzut cu George Simion
Alexandra-Valentina Dumitru
31 aug. 2026, 16:11, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Dacă ar fi să exprim și aspectele care nu au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR care nu a fost îndeplinit”, a spus Bolojan.

Cele două jaloane neîndeplinite din care România pierde bani

Premierul interimar s-a referit la jalonul privind legea salarizării, despre care a afirmat că actualul guvern nu are responsabilitatea pentru neîndeplinirea acestuia.

„Deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării, iar guvernul pe care îl reprezint nu are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru”, a afirmat premierul interimar.

A doua sumă pierdută, potrivit lui Bolojan, este de până la 100 de milioane de euro și este aferentă jalonului de decarbonizare.

„De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare”, a declarat el.

Situațiile care au dus la neîndeplinirea jalonului de decarbonizare

Bolojan a explicat că România a primit fonduri europene pentru înlocuirea centralelor pe cărbune pe care și-a asumat să le închidă, însă unele dintre investițiile alternative nu au fost finalizate.

„Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă”, a spus premierul interimar.

El a menționat și situația din Valea Jiului, unde, potrivit acestuia, nu a fost înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte capacități bazate pe energie fotovoltaică ori stocare.

În acest context, Guvernul a decis prelungirea funcționării a două grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel mai târziu în 2028.

„Am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova până cel mai târziu în 2028, în așa fel încât să menținem atât încălzirea municipiului Craiova pe perioada de iarnă, dar și un echilibru în sistemul național de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate. Acestea sunt un minus”, a explicat Bolojan.

„Am reușit să corectăm numărul de jaloane”

Premierul interimar a susținut că, în cursul acestui an, Guvernul a încercat să recupereze întârzierile acumulate în implementarea PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială.

„În acest an calendaristic, una din prioritățile Guvernului a fost să facem tot ce ține de noi pentru a recupera aceste întârzieri, pentru a renegocia jaloane și, acolo unde nu le puteam îndeplini, am reușit să corectăm numărul de jaloane, să le reducem amplitudinea în așa fel încât, la finalul acestui exercițiu, România să beneficieze de aceste jaloane”, a afirmat Bolojan.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Vremea se schimbă radical la început de toamnă. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Gandul
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Noile scenarii ale guvernării, dependente de viteza lui Nicușor Dan: încet sau foarte încet. „Fără slugile PSD”
Libertatea
Alina Pușcău a ajuns din nou la spital! Cum se simte după cea de-a doua ședință de tratament împotriva cancerului
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia