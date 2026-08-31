O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan

„Dacă ar fi să exprim și aspectele care nu au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR care nu a fost îndeplinit”, a spus Bolojan.

Cele două jaloane neîndeplinite din care România pierde bani

Premierul interimar s-a referit la jalonul privind legea salarizării, despre care a afirmat că actualul guvern nu are responsabilitatea pentru neîndeplinirea acestuia.

„Deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării, iar guvernul pe care îl reprezint nu are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru”, a afirmat premierul interimar.

A doua sumă pierdută, potrivit lui Bolojan, este de până la 100 de milioane de euro și este aferentă jalonului de decarbonizare.

„De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare”, a declarat el.

Situațiile care au dus la neîndeplinirea jalonului de decarbonizare

Bolojan a explicat că România a primit fonduri europene pentru înlocuirea centralelor pe cărbune pe care și-a asumat să le închidă, însă unele dintre investițiile alternative nu au fost finalizate.

„Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă”, a spus premierul interimar.

El a menționat și situația din Valea Jiului, unde, potrivit acestuia, nu a fost înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte capacități bazate pe energie fotovoltaică ori stocare.

În acest context, Guvernul a decis prelungirea funcționării a două grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel mai târziu în 2028.

„Am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova până cel mai târziu în 2028, în așa fel încât să menținem atât încălzirea municipiului Craiova pe perioada de iarnă, dar și un echilibru în sistemul național de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate. Acestea sunt un minus”, a explicat Bolojan.

„Am reușit să corectăm numărul de jaloane”

Premierul interimar a susținut că, în cursul acestui an, Guvernul a încercat să recupereze întârzierile acumulate în implementarea PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială.

„În acest an calendaristic, una din prioritățile Guvernului a fost să facem tot ce ține de noi pentru a recupera aceste întârzieri, pentru a renegocia jaloane și, acolo unde nu le puteam îndeplini, am reușit să corectăm numărul de jaloane, să le reducem amplitudinea în așa fel încât, la finalul acestui exercițiu, România să beneficieze de aceste jaloane”, a afirmat Bolojan.