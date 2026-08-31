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Sorin Grindeanu spune că își asumă funcția de prim-ministru: „Eu știu ce înseamnă să fii premier”. Cum vrea PSD să arate viitorul Guvern

Sorin Grindeanu spune luni, 31 august, că își asumă funcția de premier, după consiliul PSD de la Sinaia, unde conducerea partidului a votat prioritățile pe care le vrea viitorul Guvern. Președintele PSD a mai adăugat că el are deja experiența funcției de prim-ministru.
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Coralia Frigea
31 aug. 2026, 14:37, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat luni, 31 august, la ieșirea din ședința PSD, că își asumă funcția de premier, ba chiar a adăugat că are deja experiența necesară. Consiliul politic al partidului a votat prioritățile PSD pentru viitorul Guvern, pe care le va susține în negocierile pentru viitorul Guvern.

„Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că mi-asum funcția de prim-ministru. Însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Culorile viitorului Guvern. Grindeanu: Guvern în jurul PSD

Președintele PSD spune că va susține doar două variante: cea a unui guvern monocolor PSD și cea a unui guvern „în jurul PSD”. De altfel, liderul a mai spus că nu va vota un Guvern din care PSD să nu facă parte.

„Ceea ce am stabilit noi astăzi, Partidul Social-Democrat, este cadrul politic în care PSD va susține viitorul guvern, iar variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele șase luni”, a mai spus șeful partidului.

PSD începe „goana după voturi”

Sorin Grindeanu a afirmat că în prezent nu are voturile necesare învestirii unui guvern PSD. Liderul social-democrat a declarat că singura susținere pe care o are în Parlament sunt cele 187 de voturi, cele pe care a reușit să le strângă și Adrian Veștea, insuficiente pentru materializarea unui Guvern cu puteri depline.

Negocierile pentru viitorul Guvern urmează să fie purtate la Palatul Cotroceni, în zilele următoare, cu toate partidele politice pro-occidentale.

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