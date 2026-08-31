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USR își stabilește prioritățile pentru noua sesiune parlamentară: Reformă administrativă, modificarea Legii ANI și reforma serviciilor secrete, printre ele

Grupurile parlamentare ale USR și-au stabilit, luni, prioritățile pentru noua sesiune parlamentară, care va începe pe 1 septembrie. Printre acestea se află reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, dar și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Formațiunea spune, totodată, că va insista pentru modificarea Legii ANI, în contextul riscului de pierdere a 770 de milioane de euro din fonduri europene.
USR își stabilește prioritățile pentru noua sesiune parlamentară: Reformă administrativă, modificarea Legii ANI și reforma serviciilor secrete, printre ele
Diana Nunuț
31 aug. 2026, 15:06, Politic
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Grupurile parlamentare ale USR și-au stabilit prioritățile legislative pentru următoarea sesiune parlamentară, care va începe de la 1 septembrie. Printre acestea se află reorganizarea administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parțială, protecția minorilor în mediul online, dar și modificarea legislației electorale.

Potrivit unui comunicat de presă emis luni, referitor la reforma administrativ-teritorială, USR susține că este necesară comasarea localităților și a județelor care nu au capacitatea financiară de a se susține. Formațiunea consideră că reducerea cheltuielilor statului poate fi sprijinită și prin „digitalizarea serioasă a accesului la servicii publice”.

Prioritățile USR pentru noua sesiune parlamentară

O altă prioritate anunțată de USR este reforma serviciilor secrete. Formațiunea propune ca rapoartele de activitate ale serviciilor să fie dezbătute în Parlament, astfel încât să existe un control civil efectiv.

USR mai propune limitarea la maximum două mandate, de câte patru ani, pentru șefii tuturor serviciilor secrete, precum și interzicerea angajaților serviciilor de informații de a lucra în consultanță după încetarea activității.

Pe agenda legislativă a grupurilor parlamentare ale USR se află și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.

„Supraimpozitarea contractelor de muncă ale oamenilor cu cele mai mici venituri trebuie încetată imediat”, susține USR.

Formațiunea vrea, de asemenea, măsuri pentru protecția minorilor în mediul online, cu obiectivul de a reduce timpul petrecut de copii în fața ecranelor și de a-i proteja mai bine de „prădătorii online”.

În domeniul electoral, USR pledează pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi și pentru reducerea numărului de parlamentari.

USR anunță că va insista și pentru modificarea Legii ANI, astfel încât aceasta să fie pusă în acord cu legislația europeană, despre care formațiunea afirmă că nu permite aplicarea unor sancțiuni retroactive.

De asemenea, USR a reiterat faptul că nu va vota un guvern din care PSD va face parte.

Noua sesiune parlamentară va începe pe 1 septembrie.

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