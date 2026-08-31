Sorin Grindeanu, întrebat dacă exclude o alianță de guvernare cu AUR: Este necesar un moment zero în politica românească

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după negocierile social-democraților de la Sinaia, că România are nevoie urgent de un Guvern legitim și cu puteri depline, care să poată lua decizii în actualul context economic și social.

PSD a anunțat că va susține fie formarea unui Guvern minoritar social-democrat, fie a unui Guvern politic construit în jurul PSD, alături de formațiunile care sunt dispuse să participe la guvernare. Totodată, social-democrații precizează că nu vor susține o formulă de guvernare din care partidul nu face parte.

Întrebat dacă PSD este dispus să negocieze cu AUR pentru a obține susținerea necesară în Parlament, Sorin Grindeanu a respins această variantă, spunând că „poziția noastră nu s-a schimbat”.

Acesta a venit cu critici dure și la adresa actualei situații politice, acuzând Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan că a luat „măsuri dezastruoase”.

„Știți că România se află într-o situație atât de dificilă din punct de vedere economic și social după măsurile dezastruoase ale lui Ilie Bolojan încât cred că este, până la urmă, o nesimțire și e corect cuvântul și o sfidare efectivă la adresa românilor ca acest circ politic să continue”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: „Orgoliile și certurile continue nu cresc nici economia și nici veniturile românilor”

Președintele PSD a susținut că „orgoliile și certurile continue nu cresc nici economia și nici veniturile românilor. Dacă vrem ca în 2028 să nu fie un cutremur politic, cred că toate partidele trebuie să-și dea seama și să acționeze mai responsabil. Toate partidele”.

Acesta a spus că „strâmbatul din nas și cearta permanentă, din perspectiva noastră, provoacă blocaje politice și mai provoacă ceva: lehamite din partea oamenilor, a românilor”.

În ceea ce privește formarea unui eventual Guvern, Sorin Grindeanu a spun că PSD se bazează inclusiv pe sprijinul unor parlamentari de dreapta care ar putea vota o formulă de Executiv construită în jurul social-democraților.

„Eu vă spun că mizez inclusiv pe oameni de bună credință de la partidele de dreapta, care vor vota un posibil guvern format, așa cum am spus mai devreme”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu exclude în continuare o alianță cu AUR

Liderul PSD a precizat însă că acest lucru nu înseamnă că PSD intenționează să formeze o alianță de guvernare cu AUR.

„În ceea ce privește AUR poziția noastră NU s-a schimbat. Respect și respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectivă de a avea alianță de guvernare cu AUR”, a afirmat Grindeanu.

El a mai declarat că „dacă vrem ca Partidul Social-Democrat, și vrem acest lucru cu toții, să câștige alegerile, ca și până acum, atunci ținta este să se bată la locul 1”.