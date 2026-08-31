PSD propune „Acordul celor zece priorități naționale” și un guvern cu mandat de 24 de luni. Ce plan are partidul pentru România

PSD a adoptat, în Consiliul Politic Național de la Sinaia, o rezoluție prin care propune partidelor parlamentare, sindicatelor, patronatelor, administrațiilor locale și societății civile un „Acord al celor zece priorități naționale”. Social-democrații susțin formarea unui guvern cu mandat de 24 de luni, care să fie evaluat în funcție de rezultatele obținute în cele zece domenii stabilite în document.

Partidul include în document că la acord pot adera partide, grupuri parlamentare și parlamentari care acceptă integral cele zece priorități, regulile de integritate și evaluarea publică.

Sindicatele, patronatele, administrațiile locale și organizațiile civice pot participa la mecanismul de dialog și monitorizare. Social-democrații spun că aderarea nu oferă dreptul de a numi miniștri și nu garantează alocări bugetare. PSD propune, de asemenea, clauze privind stabilitatea și ieșirea din acord.

„Criza României nu se reduce la căderea unui guvern sau la dificultatea de a aduna voturi în Parlament. Problema mai adâncă este că politica şi-a pierdut capacitatea de a fixa câteva obiective comune şi de a lucra suficient de mult pentru ele. Majoritățile se fac, se desfac și se refac, în timp ce energia rămâne scumpă și nesigură, statul colectează slab, iar marile investiții întârzie fără justificare. Datele confirmă respingerea direcției actuale: în august 2026, 90,5% dintre respondenți spuneau că România merge într-o direcție greșită, 75% că economia s-a înrăutățit, iar 58% că trăiesc la limita strictului necesar. Nemulțumirea trece dincolo de granițele electoratelor. Nu produce singură o majoritate și nu spune cine trebuie să guverneze, dar spune, cu o claritate rară, de unde trebuie început.”, se arată în document.

PSD face referire la construirea unei „majorități sociale” înaintea unei majorități parlamentare, precizând că cele zece obiective pot fi asumate de formațiuni politice cu ideologii diferite.

„O majoritate socială nu cere ca oamenii să gândească la fel. Ea apare atunci când grupuri care votează diferit recunosc aceleaşi urgenţe şi au motive să creadă că efortul va fi împărţit corect”, afirmă social-democrații.

Ce reguli propune PSD pentru noul guvern

Potrivit documentului transmis de PSD, după negocierile de la Sinaia, semnatarii ar susține un guvern cu mandat de 24 de luni, care să fie evaluat în funcție de îndeplinirea celor zece priorități.

PSD propune ca fiecare obiectiv să aibă o sursă de finanțare identificată, un termen, un responsabil și un indicator public. Printre regulile acordului se numără:

Programul precedă negocierea funcţiilor şi a portofoliilor

Majoritatea parlamentară se dovedeşte prin semnături nominale în ambele Camere

Premierul şi miniştrii acceptă obiective, termene şi evaluare publică

Fiecare prioritate are finanţare identificată, termen, responsabil şi indicator public

Orientarea constituţională, europeană şi euroatlantică este condiţie de aderare

Conflictele se soluţionează prin notificare, evaluare şi termen de remediere, nu prin blocaj permanent

Cele zece priorități propuse de PSD

Potrivit partidului, „România trebuie să refacă mai întâi capacitățile care produc energie, securitate și resurse. Pe această bază se pot așeza contractul fiscal, reforma statului și serviciile publice. Programele europene de finanțare, OECD și cooperarea internațională sunt tratate aici pentru ceea ce sunt: instrumente, standarde și garanții pentru un proiect pe care România trebuie să îl definească singură”.

1. Refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor

Prima prioritate vizează energia și resursele României. PSD susține că România „are resurse, infrastructură și oameni care cunosc sistemul, dar aceste piese nu lucrează încă împreună”.

De asemenea, social-democrații spun că „noile capacități ajung greu în producție, rețelele și stocarea au rămas în urmă, iar o parte din resurse părăsește țara înainte de a produce valoare aici”.

Printre măsurile propuse se află:

audit public al proiectelor energetice, al capacităților de producție și al rețelelor

calendar național pentru noi capacități, modernizarea rețelelor, stocare și interconectare

program pentru producția în România de echipamente și servicii energetice

inventar actualizat al resurselor minerale și materiilor prime critice

reguli predictibile privind redevențele și transparență asupra veniturilor și costurilor de mediu

protecție pentru consumatorii vulnerabili și programe de eficiență energetică

PSD susține că nuclearul, hidroenergia, gazele, sursele regenerabile, stocarea și eficiența energetică trebuie privite ca „părți ale aceluiași sistem”.

2. Securitatea națională, apărarea și industria de profil

A doua prioritate este securitatea națională și dezvoltarea industriei de apărare. Potrivit partidului, „68% dintre respondenți consideră România vulnerabilă la amenințări externe, 71% văd o amenințare gravă în conflictele militare și în instabilitatea economică, 78% în dezinformare și 68% în atacurile cibernetice”.

Printre măsuri se numără:

Portofoliu naţional de capabilităţi, corelat cu planificarea NATO şi europeană, cu termene, cost total şi responsabil public.

Program industrial multianual pentru muniţii, pulberi, mentenanţă, vehicule, comunicaţii, software, cyber şi tehnologii cu dublă utilizare.

Folosirea SAFE ca instrument de împrumut pentru achiziţii comune, cu publicarea valorii, a rambursării, a efectului operaţional şi a participării industriei româneşti pentru fiecare proiect.

Condiţii de offset industrial şi transfer tehnologic compatibile cu dreptul european şi cu necesarul real al Forţelor Armate.

Program naţional pentru drone şi sisteme de interceptare: producţie în România a platformelor, componentelor critice şi software-ului de comandă, arhitecturi modulare integrabile cu standardele NATO, protecţie stratificată a bazelor, frontierei şi infrastructurilor critice, contracte multianuale care permit producţia de serie şi adaptarea rapidă. Folosirea forţei rămâne sub control uman şi în cadrul dreptului internaţional.

Rezilienţă naţională: infrastructuri critice, continuitatea guvernării, rezerve strategice şi un mecanism comun împotriva atacurilor cibernetice, dezinformării şi interferenţei străine, cu control democratic şi protejarea libertăţii de exprimare.

„România îşi respectă angajamentele în NATO şi în Uniunea Europeană şi tocmai de aceea banii investiţi în apărare trebuie să lase în urmă capacitate naţională”, se arată în document.

3. Reindustrializare, capital productiv și finanțare pentru dezvoltare

A treia prioritate este relansarea industriei și creșterea investițiilor productive. PSD precizează că „statul trebuie să aleagă domeniile în care România are resurse, competențe și acces la piețe: energia, apărarea, procesarea agroalimentară, materialele, tehnologia, industria farmaceutică, infrastructura digitală și economia circulară pot forma acest nucleu productiv”.

„Capitalul românesc merită sprijin atunci când produce valoare publică, nu pentru simplul fapt că este românesc. Companiile care primesc sprijin investesc, fiscalizează, creează locuri de muncă stabile, formează oameni și inovează”, mai spun social-democrații.

Angajamente comune

Harta naţională a capacităţilor productive, a lanţurilor de furnizori şi a dependenţelor critice.

Contracte de dezvoltare pentru investiţii mari, cu obligaţii privind furnizorii locali, formarea şi cercetarea.

Operaţionalizarea accelerată a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare ca instrument principal de finanţare a dezvoltării – garanţii, finanţări în numele şi contul statului, participaţii la capital şi fondul de fonduri. Guvernanţă profesională, audit independent, raportare publică şi mandat strict investiţional.

Instrumente stabile de garantare şi capitalizare pentru IMM-uri, cooperative şi companii cu potenţial de export, care mobilizează economiile populaţiei, fondurile de pensii, investitorii instituţionali şi capitalul diasporei.

Parteneriate public-private numai pentru proiecte cu venituri, cu riscul preluat de partea care îl poate controla, comparaţie publică faţă de achiziţia publică directă pe toată durata, contracte şi plăţi viitoare publice şi un plafon anual al obligaţiilor contingente aprobat de Parlament. Pregătirea proiectelor se face prin structurile create prin OUG nr. 8/2026 – comitetul interministerial CI3P şi facilitatea naţională pentru pregătirea proiectelor şi asistenţă tehnică.

Evaluarea anuală a ajutoarelor de stat, cu publicarea beneficiarilor, a obligaţiilor asumate şi a rezultatelor obţinute.

4. Colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară

A patra prioritate se referă la colectarea veniturilor și reducerea evaziunii fiscale.

PSD precizează că „un stat care colectează prost nu poate reveni mereu la aceiaşi contribuabili corecţi pentru a acoperi diferenţa. Înaintea unor sarcini noi vin combaterea fraudei, reducerea evaziunii şi controlul risipei”. Partidul susține că disciplina bugetară trebuie să fie însoțită de reforme instituționale.

Angajamente comune

Integrarea datelor fiscale, vamale, comerciale şi patrimoniale într-un sistem unic de analiză de risc.

Ţinte instituţionale pentru reducerea decalajului de TVA, recuperarea prejudiciilor şi conformarea voluntară.

Control concentrat pe fraudele mari şi pe reţelele organizate, cu protejarea contribuabililor conformi.

Buget multianual cu scenariu de bază, scenariu prudent şi scenariu de şoc.

Inventarul facilităţilor fiscale, al garanţiilor şi al obligaţiilor contingente, menţinute numai în funcţie de rezultat şi echitate.

Regula finanţării: cheltuielile permanente folosesc venituri recurente, iar împrumuturile finanţează investiţii cu efect economic sau social verificabil.

5. Reforma statului și servicii publice care funcționează

A cincea prioritate este reforma administrației publice. Partidul declară în document că „abia după ce vedem atribuţiile dublate, competenţele lipsă, costul şi durata fiecărui serviciu putem decide ce dispare, ce se uneşte şi unde trebuie întărită capacitatea. Reducerea risipei şi investiţia în management, date şi oameni se fac împreună”.

Angajamente comune

Audit funcţional al administraţiei centrale, al agenţiilor şi al companiilor de stat, cu identificarea suprapunerilor şi a golurilor de capacitate.

Portal public unic, cont digital unic şi dosar electronic unic pentru relaţia cetăţeanului şi a firmei cu statul.

Interoperabilitatea bazelor de date şi eliminarea copiilor, adeverinţelor şi formularelor redundante.

Evaluarea funcţionarilor şi a managerilor publici prin rezultate, termene şi calitatea serviciului, cu mandate profesionale şi indicatori comparabili în companiile de stat.

Achiziţii publice complet trasabile, cu publicarea contractelor, a modificărilor şi a beneficiarilor reali.

Unitate centrală pentru proiecte majore, cu sprijin tehnic pentru administraţiile locale care nu au capacitate de pregătire.

„Digitalizarea nu trebuie să mute ghişeul pe ecran păstrând acelaşi drum birocratic: statul nu va mai cere cetăţeanului informaţii pe care o instituţie publică le deţine deja”, se precizează în document.

6. Muncă, venituri, coeziune socială și demografie

A șasea prioritate este dedicată pieței muncii, veniturilor și problemei demografice. Partidul spune că „pentru multe familii venitul a pierdut cursa cu preţurile, serviciile depind de locul în care trăiesc, iar locuirea, energia şi îngrijirea consumă o parte tot mai mare din buget”.

„Veniturile trebuie să crească pe măsura productivităţii şi a calificării, negocierea colectivă trebuie să redevină un instrument real, iar protecţia pentru vulnerabilitatea severă trebuie să fie simplă, ţintită şi legată de servicii”, adaugă PSD.

Angajamente comune

Mecanism transparent de corelare a salariului minim cu productivitatea, salariul median şi costul vieţii.

Extinderea negocierii colective şi a dialogului sectorial, cu participarea reală a sindicatelor şi a patronatelor.

Cont personal de competenţe şi programe de recalificare legate de investiţii şi locuri de muncă reale.

Standard minim teritorial pentru acces la sănătate, educaţie, servicii sociale şi conectivitate.

Pachet pentru familie: creşe, grădiniţe, locuire accesibilă, flexibilitate la muncă şi sprijin pentru îngrijire.

Program pentru diaspora bazat pe recunoaşterea calificărilor, coinvestiţii, reţele profesionale şi servicii de revenire.

7. Educație, sănătate, competențe și cercetare

A șaptea prioritate vizează educația, sănătatea și cercetarea. În educație, PSD propune un program pentru alfabetizarea funcțională, reducerea abandonului școlar, formarea profesorilor și dezvoltarea învățământului profesional dual.

„Acest acord leagă finanţarea de acces, rezultat şi continuitate. În educaţie, miza imediată este alfabetizarea funcţională, reducerea abandonului, formarea profesorilor şi un traseu coerent de la şcoală la universitate şi economie”, spune partidul.

În sănătate, spune PSD, „o clădire nouă nu este un serviciu medical: investiţia se gândeşte împreună cu personalul, prevenţia, ambulatoriul şi managementul”.

Angajamente comune

Program naţional pentru alfabetizare funcţională, reducerea abandonului şi sprijinirea şcolilor din comunităţi vulnerabile

Învăţământ profesional dual şi formare continuă conectate la investiţiile regionale

Finanţare stabilă pentru cercetare, competiţii transparente şi transfer tehnologic către economie

Reţea de prevenţie, medicină de familie şi ambulatoriu, cu traseu digital al pacientului şi standarde de timp

Management profesionist al spitalelor şi raportare prin rezultate medicale, nu numai prin volum de activitate

Proiecte publice majore cu componente obligatorii de cercetare, inovare şi formare

8. Agricultură, hrană, irigații și dezvoltare rurală

A opta prioritate se referă la agricultură și dezvoltarea satelor. Potrivit PSD, „România exportă încă prea multă materie primă şi cumpără înapoi produse cu valoare adăugată, iar diferenţa se vede în balanţa comercială şi în venitul agricultorului. Producţia are nevoie de apă, depozitare, procesare, logistică şi acces stabil la piaţă, iar sprijinul public va încuraja asocierea voluntară, calitatea şi investiţia, fără a proteja necondiţionat orice producător şi fără a închide piaţa”.

Angajamente comune

Program pentru irigaţii eficiente, retenţia apei, refacerea solului şi adaptare climatică.

Inventar public al capacităţilor de depozitare şi procesare finanţate din bani publici în ultimii zece ani, cu stadiul fiecărui proiect şi motivele nefinalizării. Finanţare nouă numai pentru investiţii cu contract de piaţă şi cofinanţare privată, nu prin repetarea unei promisiuni prezente în fiecare program de guvernare.

Sprijin pentru cooperative şi asocieri voluntare, condiţionat de guvernanţă, acces la piaţă şi rezultate.

Achiziţii publice pentru şcoli şi spitale cu criterii de calitate, proximitate şi sustenabilitate compatibile cu dreptul european.

Trasabilitate alimentară şi control coordonat împotriva fraudei şi a concurenţei neloiale.

Pachet rural pentru sănătate, educaţie, internet, transport şi servicii administrative.

9. Infrastructură și investiții strategice

A noua prioritate este infrastructura. PSD propune ca autostrăzile, căile ferate, porturile, Dunărea, spitalele, școlile, rețelele energetice și infrastructura digitală să fie analizate într-un portofoliu comun de investiții.

„Investiţiile intră într-un singur portofoliu şi se compară după efectul economic, conectivitatea teritorială, securitate şi maturitate. Autostrăzile, căile ferate, porturile, Dunărea, spitalele, şcolile, reţelele energetice, infrastructura digitală şi mobilitatea militară nu mai pot trăi în liste paralele. Proiectele majore trebuie protejate de schimbarea guvernelor, dar şi de tentaţia de a continua lucrări care nu mai au finanţare sau justificare. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă s-a încheiat la 31 august 2026. Ceea ce rămâne din el nu este rangul simbolic pe care i l-a dat politica, ci experienţa”, spune PSD.

Angajamente comune

Audit public al investiţiilor publice în derulare: proiecte finalizate, abandonate, sume pierdute, proiecte blocate şi cauze administrative, cu lecţii asumate public.

Pregătirea Planului de Parteneriat Naţional şi Regional prin dezbatere publică, transparenţă şi consultare naţională asupra programelor şi reformelor, nu printr-un document redactat în cerc închis.

Poziţie naţională unitară în negocierea Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, apărată consecvent de toţi semnatarii, indiferent de schimbările de guvern.

Listă scurtă de proiecte strategice, cu finanţare, calendar, responsabil şi execuţie fizică raportată lunar.

Unitate de intervenţie rapidă pentru avize, achiziţii, exproprieri şi blocaje contractuale.

Integrarea fondurilor europene, a bugetului, a împrumuturilor şi a capitalului privat într-o singură matrice de finanţare, cu protejarea infrastructurilor critice şi standarde de dublă utilizare acolo unde este justificat.

10. România europeană și euroatlantică

Ultima prioritate privește poziționarea României în Uniunea Europeană și NATO. PSD consideră că apartenența la cele două structuri reprezintă cadrul prin care „România îşi apără interesul naţional, iar între cele două nu există contradicţie. Apartenenţa oferă pieţe, finanţare, aliaţi, reguli şi o putere de negociere pe care nu am avea-o singuri, cu obligaţia ca fiecare angajament major să fie explicat public prin efectele sale asupra securităţii, economiei şi vieţii cetăţenilor”.

Angajamente comune

Finalizarea aderării la OECD, cu efort diplomatic concentrat pe avizul rămas şi calendar public al reformelor restante.

Integrarea recomandărilor OECD în politicile interne, cu evaluarea costurilor şi a capacităţii administrative.

Poziţie externă predictibilă şi consultare parlamentară pentru angajamentele strategice majore.

Protejarea statului de drept, a independenţei justiţiei, a pluralismului media şi a drepturilor minorităţilor.

Cooperare cu Uniunea Europeană, NATO şi OSCE în securitate, rezilienţă democratică şi combaterea interferenţei străine.

Raport anual privind beneficiile, obligaţiile şi rezultatele participării României în instituţiile europene şi euroatlantice.

Tabloul public de rezultate

Potrivit partidului, „fiecare prioritate va putea fi urmărită într-un portal public, actualizat lunar de Guvern. Nu vom confunda suma cheltuită cu rezultatul obţinut. Tabloul va arăta capacităţile instalate, proiectele puse în funcţiune, timpul economisit, veniturile colectate, locurile de muncă, accesul la servicii şi obligaţiile îndeplinite, separând strict activitatea de rezultat”.