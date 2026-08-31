Claudiu Manda: Nu m-am văzut cu George Simion

Claudiu Manda a negat, luni în conferința de presă organizată de PSD la finalul Consiliului Politic Național că el și soția sa, Lia Olguța Vasilescu ar fi avut o întâlnire secretă cu președintele AUR George Simion, dună ce în presă a apărut o astfel de informație. Secretarul general al PSD a insistat că va rămâne alături de Sorin Grindeanu care l-a solicitat să facă parte din conducerea partidului.

„Eu pot să spun așa: Nu m-am văzut cu George Simion. Dacă nu m-am văzut cu el ce planuri puteam să fac și de aici încolo lucrurile le mai putem comenta. Știu de unde a venit știrea, știu ce interese au. Nu cred că pot să rupă relația dintre mine și Sorin. Am venit alături de el la rugămintea lui și la invitația lui. Voi sta alături de el. Nu am alte obiective numai că mă așteptam ca mult mai mulți din presă atunci când au răostogolit oastfel de știre să fi pus o întrebare foarte simplă: Dacă m-am văzut sau nu”, a declarat Claudiu Manda.