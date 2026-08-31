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Grindeanu respinge scenariul lui Simion: „Cred că va fi o desemnare destul de repede”. Președintele PSD își dorește un nou guvern până în 15 septembrie

Sorin Grindeanu a declarat luni, după Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat de la Sinaia, că România ar trebui să aibă cât mai repede un nou guvern și că și-ar dori ca acesta să fie învestit până la jumătatea lunii septembrie.
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Iulian Moşneagu
31 aug. 2026, 14:37, Politic
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Întrebat despre afirmația liderului AUR, George Simion, potrivit căreia până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier, Grindeanu a spus că se așteaptă ca desemnarea să aibă loc „destul de repede”.

„Ce să fac eu, să-l comentez pe Simion? Eu cred că va fi o desemnare destul de repede. Asta cred. Și eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să votezi un nou guvern”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că, odată cu începerea sesiunii parlamentare ordinare, procedurile ar trebui să intre rapid într-un calendar normal.

„De mâine se intră în sesiunea parlamentară ordinară. Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar normal. Nu am niciun fel de informație de ce George Simion a spus acest lucru și nici nu vreau să comentez zicerile lui Simion”, a spus liderul PSD.

Grindeanu își dorește un nou guvern până pe 15 septembrie

Întrebat dacă vede vreun risc ca România să nu aibă un nou guvern până la 1 octombrie, Grindeanu a spus că și-ar dori ca Executivul să fie învestit până la jumătatea lunii septembrie, înaintea următoarei evaluări a agenției Standard & Poor’s.

„Ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimați, unii dați de un vot al Parlamentului. Deci da, mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a declarat Grindeanu.

George Simion a scris pe Facebook că în următoarele săptămâni nu va fi desemnat niciun premier.

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a transmis liderul AUR.

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