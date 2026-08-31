Grindeanu îl atacă pe Mureșan: „Vorbește prostii. PSD va fi cel care va duce România în zona euro”. Critici și la adresa USR și PNL

„Domnul Siegfried Vasile Mureșan, propunerea, dar nu știu dacă mai e, propunerea PNL, USR, UDMR pentru funcția de prim-ministru, vorbește prostii”, a declarat Grindeanu, după Consiliul Politic Național al PSD de la Sinaia.

Grindeanu: PSD va duce România în zona euro

Liderul PSD a răspuns criticilor lui Mureșan susținând că social-democrații au avut un rol important în principalele etape ale integrării euro-atlantice a României.

„Dacă s-ar uita în trecut, ar vedea că PSD a fost cel care, în istoria sa, a făcut ca România să fie membră NATO. PSD a fost cel care a făcut și a încheiat toate negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, când a condus guvernul. PSD este cel care a dus România în Schengen”, a spus Grindeanu.

El a susținut că PSD va conduce România și către aderarea la OECD și, ulterior, la zona euro.

„PSD, cu următorul guvern, va duce România în OECD. Și tot PSD va fi cel care va duce România în zona euro. Alții nu pot să facă lucrul acesta, pentru că au o singură politică publică: să înjure PSD. Asta îi definește de ani buni de zile”, a afirmat liderul social-democrat.

Critici la adresa PNL și USR

Grindeanu și-a îndreptat apoi criticile spre USR, despre care a spus că s-a construit pe trei piloni.

„S-a format un partid undeva în 2016 care s-a format pe trei piloni, și anume USR. Primul pilon este înjurătura la PSD. Nimic altceva. Al doilea este «Fără penali în funcții publice». Serios? Dar e vorba doar de alții, probabil. Și al treilea, cel legat de fără pensii speciale, fără protejați ai sistemului. Iar USR, ca să vă dau doar un exemplu, a propus Parlamentului pentru Avocatul Poporului o pensionară specială. Asta ca să dau un singur exemplu. Sigur că toate lucrurile astea sunt valabile doar când e vorba de altcineva”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a continuat apoi criticile la adresa lui Mureșan și a PNL, despre care a spus că are o „aripă progresistă, neomarxistă” preocupată în principal de atacurile la PSD.

„Și PNL-ul, mai nou, această aripă progresistă, neomarxistă din PNL, reprezentată și de domnul Mureșan, nu are decât o singură politică publică: înjurătura la adresa PSD”, a spus liderul social-democrat.

El a susținut că atacurile la adresa PSD nu pot înlocui măsurile economice și sociale.

„Asta nu ține loc de salarii mai mari pentru români. Asta nu ține loc de scăderea prețului la motorină. Asta nu ține loc de energie mai ieftină. Asta nu ține loc de nimic. Poate doar în mintea lor. Dar noi suntem obișnuiți”, a afirmat Grindeanu.

Mureșan: „Fondurile europene pentru România sau guvern PSD”

Reacția lui Grindeanu vine după ce Siegfried Mureșan a scris duminică pe Facebook că următoarele trei luni vor fi decisive pentru stabilirea fondurilor europene pe care România le va primi în următorii șapte ani.

Europarlamentarul PNL a susținut că un viitor guvern PSD nu ar fi capabil să apere interesele României în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene.

„Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”, a transmis europarlamentarul PNL.