Macron, în Suedia pentru un acord de miliarde de euro privind achiziția de fregate și consolidarea parteneriatului strategic

Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat luni la Stockholm, în Suedia, unde urmează să semneze, împreună cu premierul suedez Ulf Kristersson, un acord în valoare de 4,3 miliarde de euro pentru furnizarea a patru fregate franceze.

Acordul face parte dintr-un pachet complex de măsuri prin care Franța și Suedia vor să își consolideze cooperarea strategică, mai ales în domeniul apărării și securității, potrivit Euronews.

Potrivit înțelegerii dintre cei doi, prima fregată construită de grupul industrial francez Naval Group ar urma să fie livrată în 2030.

Tot luni, ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, și omologul său suedez, Pål Jonson, vor semna un acord pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv în „domeniile operațional, al capacităților și industrial”.

Vizita lui Macron este considerată de Palatul Élysée drept o nouă etapă în aprofundarea parteneriatului strategic dintre Franța și Suedia. Se dorește consolidarea apărării europene, dar și cea a NATO.

Suedia a anunțat în luna mai că va cumpăra cele patru fregate, din motiv că dorește modernizarea forțelor sale armate, având în vedere războiul din Ucraina și aderarea țării la NATO, în 2024.

La momentul anunțului, premierul Ulf Kristersson a descris achiziția drept „una dintre cele mai mari investiții suedeze în domeniul apărării de la introducerea avionului de vânătoare Gripen în anii 1980”.

Fregatele, adică navele militare, produse de Naval Group sunt concepute pentru a răspunde mai multor tipuri de amenințări. Potrivit companiei, acestea pot „detecta și neutraliza toate tipurile de amenințări”, fie ele „de suprafață, aeriene, subacvatice, asimetrice sau cibernetice”.

Cooperarea militară dintre Franța și Suedia s-a extins și în cadrul NATO. La summitul Alianței de la Ankara, din luna iulie, Franța a anunțat că vrea să ajute cu trupe la o misiune NATO condusă de Suedia în Finlanda.

Într-o declarație comună, cele trei țări au precizat că „Franța va contribui cu desfășurări de forțe terestre la rotațiile Forțelor Terestre Avansate din Finlanda, inclusiv cu o unitate de luptă”.