Sondaj: În timp ce AfD domină estul Germaniei, la Berlin conduce extrema stângă

Die Linke, partid de extrema stângă care își are originile în formațiunea ce a condus fosta Germanie de Est, se află pe primul loc în sondajul realizat de institutul Civey, cu 20%, informează agenția dpa.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului Friedrich Merz, este cotată cu 19%, iar formațiunea de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) are 18%.

Alegătorii din landul Berlin vor merge la urne pe 20 septembrie pentru a alege un nou parlament regional.

Scrutinul va avea loc la doar două săptămâni după alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, unde AfD ar putea ajunge pentru prima dată în istoria sa la conducerea unui land.

În Saxonia-Anhalt, AfD are un avans categoric înaintea alegerilor din 6 septembrie. Un sondaj realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF și publicat vineri cotează partidul de extrema dreaptă cu 40% din voturi, urmat la mare distanță de CDU, cu 23%. Die Linke ar obține 13%, Partidul Social-Democrat (SPD) 9%, iar Verzii 6%. FDP și BSW sunt cotate cu câte 3%, sub pragul electoral de 5%.

AfD se află pe primul loc în sondaje și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, un alt land din estul Germaniei, unde alegerile vor avea loc în aceeași zi cu scrutinul din Berlin. Partidul este cotat cu 36%, față de 29% pentru SPD.

Berlinul este condus în prezent de o coaliție formată din CDU și SPD. Sondajele indică însă că după alegeri ar putea fi necesară o coaliție formată din trei partide.

Una dintre variante ar fi o alianță între Die Linke, Verzi și SPD. Verzii și social-democrații sunt cotați fiecare cu aproximativ 15%.

Principalele partide germane au exclus până acum orice coaliție cu AfD. Așa-numitul „cordon sanitar” urmărește izolarea formațiunii de extrema dreaptă și menținerea ei în afara guvernării.