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Sondaj: În timp ce AfD domină estul Germaniei, la Berlin conduce extrema stângă

Alegerile din Berlin, capitala Germaniei, se anunță foarte strânse, trei partide aflate în zone diferite ale spectrului politic fiind aproape la egalitate în cel mai recent sondaj, publicat luni.
Sondaj: În timp ce AfD domină estul Germaniei, la Berlin conduce extrema stângă
Iulian Moşneagu
31 aug. 2026, 13:04, Știri externe
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Die Linke, partid de extrema stângă care își are originile în formațiunea ce a condus fosta Germanie de Est, se află pe primul loc în sondajul realizat de institutul Civey, cu 20%, informează agenția dpa.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului Friedrich Merz, este cotată cu 19%, iar formațiunea de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) are 18%.

Alegătorii din landul Berlin vor merge la urne pe 20 septembrie pentru a alege un nou parlament regional.

Scrutinul va avea loc la doar două săptămâni după alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, unde AfD ar putea ajunge pentru prima dată în istoria sa la conducerea unui land.

În Saxonia-Anhalt, AfD are un avans categoric înaintea alegerilor din 6 septembrie. Un sondaj realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF și publicat vineri cotează partidul de extrema dreaptă cu 40% din voturi, urmat la mare distanță de CDU, cu 23%. Die Linke ar obține 13%, Partidul Social-Democrat (SPD) 9%, iar Verzii 6%. FDP și BSW sunt cotate cu câte 3%, sub pragul electoral de 5%.

AfD se află pe primul loc în sondaje și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, un alt land din estul Germaniei, unde alegerile vor avea loc în aceeași zi cu scrutinul din Berlin. Partidul este cotat cu 36%, față de 29% pentru SPD.

Berlinul este condus în prezent de o coaliție formată din CDU și SPD. Sondajele indică însă că după alegeri ar putea fi necesară o coaliție formată din trei partide.

Una dintre variante ar fi o alianță între Die Linke, Verzi și SPD. Verzii și social-democrații sunt cotați fiecare cu aproximativ 15%.

Principalele partide germane au exclus până acum orice coaliție cu AfD. Așa-numitul „cordon sanitar” urmărește izolarea formațiunii de extrema dreaptă și menținerea ei în afara guvernării.

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