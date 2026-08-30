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Friedrich Merz avertizează că o eventuală victorie a AfD ar putea îndepărta investitorii străini: „Vom face tot posibilul pentru a preveni victoria lor”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică că landul estic Saxonia-Anhalt va suferi „daune considerabile” dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) va prelua guvernarea regională. Acesta a precizat că retorica partidului ar putea duce la o reducere a investițiilor străine în regiune.
Friedrich Merz avertizează că o eventuală victorie a AfD ar putea îndepărta investitorii străini: „Vom face tot posibilul pentru a preveni victoria lor”
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
30 aug. 2026, 22:36, Știri externe
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Cancelarul Friedrich Merz a subliniat consecințele negative pe care o victorie a extremei drepte le-ar avea asupra dezvoltării economice din Saxonia-Anhalt. 

„Nu-mi pot imagina investitori internaționali care să dorească să vină să inaugureze o nouă fabrică alături de un ministru-președinte din partea AfD”, a declarat liderul de la Berlin, citat de AFP

Merz a adăugat că decizia finală aparține alegătorilor, dar a avertizat că este pusă în pericol însăși capacitatea de guvernare a regiunii. În prezent, Saxonia-Anhalt este condusă de o coaliție formată din CDU (centru-dreapta), SPD (social-democrați) și FDP (liberali), însă creșterea AfD complică major scenariul în care această coaliție va persista și după scrutin. 

În același timp, liderul CDU a anunțat că partidul său va folosi ultima săptămână de campanie pentru a face „tot ce este posibil” pentru a împiedica formarea unui guvern regional condus de AfD.  

Potrivit unui sondaj publicat vineri, AfD este creditată cu 40% din intențiile de vot, în timp ce CDU se află la 23%.  

O victorie a AfD ar reprezenta o premieră pentru partid, care ar putea forma astfel primul său guvern regional. Un asemenea rezultat i-ar oferi formațiunii atribuții importante în domenii precum sănătatea, educația, imigrația și securitatea.  

În situația în care AfD nu va întruni o majoritate absolută pentru a guverna singură, CDU ar putea încerca formarea unui guvern alături de partidele de stânga (SPD și Verzii). Un astfel de acord ar necesita însă sprijinul stângii radicale (Die Linke), o colaborare pe care creștin-democrații au exclus-o categoric. 

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