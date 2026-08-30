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Albinele din Ungaria sunt în pericol să moară de foame. Apicultorii au transmis o scrisoare ministerului

Seceta prelungită și valurile succesive de căldură au distrus sursele naturale de nectar și polen din Ungaria, lăsând albinele în pragul foametei. Apicultorii maghiari au transmis o scrisoare ministrului Agriculturii și Politicii Alimentare din Ungaria.
Albinele din Ungaria sunt în pericol să moară de foame. Apicultorii au transmis o scrisoare ministerului
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
30 aug. 2026, 20:45, Știri externe
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Lipsa polenului ar putea afecta până la 80% din populația de albine a țării, avertizează Asociația Națională Maghiară de Apicultură (OMME). Experții au atras, de asemenea, atenția ministerului responsabil cu agricultura și politica alimentară asupra acestei crize, potrivit Euronews. 

De câteva săptămâni, aproximativ 80% dintre albinele din Ungaria au avut acces redus sau deloc la polen natural. Seceta a agravat situația: chiar și zonele umede și malurile râurilor, care în mod normal încă furnizează hrană pentru albine la sfârșitul verii, s-au uscat în acest an.

Apicultorii maghiari atrag atenția că seceta ar putea duce la pierderi semnificative de colonii până în primăvara anului 2027.

Potrivit asociației OMME, efectele negative nu se răsfrâng numai asupra albinelor. Ele joacă un rol esențial în polenizarea culturilor și, prin extensie, în aprovizionarea cu alimente.

Scrisoare transmisă ministerului

Din cauza acestei crize, OMME i-a adresat o scrisoare lui Szabolcs Bóna, ministrul responsabil cu agricultura și politica alimentară.

În mod normal, apicultorii sunt obligați să mențină un număr stabilit de colonii, dar, din cauza acestor pierderi excepționale, mulți dintre ei nu vor putea îndeplini această cerință, fără să fie vina lor.

OMME solicită autorităților să nu penalizeze automat apicultorii pentru pierderile preconizate, ci să țină seama de condițiile meteorologice extreme și de lipsa fără precedent a surselor naturale de hrană.

Cea mai importantă sursă de hrană pentru albine

Polenul este cea mai importantă sursă de hrană pentru coloniile de albine. Este esențial pentru creșterea albinelor tinere și pentru a le ajuta să se dezvolte corespunzător. Fără el, producția de miere are de suferit, iar șansele coloniilor de a supraviețui iernii sunt direct amenințate.

Pentru ca un stup să supraviețuiască, albinele lucrătoare trebuie să transporte cel puțin un litru de apă către regină și larvele acesteia, pentru ca micile insecte înaripate să nu se deshidrateze.

Cu cât seceta se agravează, cu atât albinele trebuie să zboare mai departe pentru a găsi hrană și apă, ceea ce impune un consum mai mare de energie, ducând la o moarte accelerată a albinelor.

Lipsa nectarului poate, de asemenea, determina coloniile să se întoarcă una împotriva celeilalte, ceea ce duce la o mortalitate și mai ridicată.

Efectele secetei și ale căldurii excesive nu vor dispărea odată cu sfârșitul sezonului. Cantitatea de polen disponibilă în prezent ar putea determina dacă albinele vor supraviețui de-a lungul iernii, dar și cât de bine își vor reveni în primăvara viitoare și, în cele din urmă, câtă miere va produce Ungaria.

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