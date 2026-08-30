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NATO, despre amenințările Moscovei: Rusia își intensifică acțiunile hibride în Europa, dar nu există o amenințare iminentă

Un oficial NATO a declarat duminică faptul că Rusia își intensifică atacurile împotriva Ucrainei și acțiunile hibride în Europa, însă Alianța Nord-Atlantică nu identifică, în acest moment, o amenințare iminentă la adresa unui stat membru. Poziția Alianței vine după ce o evaluare a serviciilor secrete americane avertizează că Putin ar putea testa hotărârea NATO cu acțiuni limitate, chiar și în timp ce războiul din Ucraina continuă.
NATO, despre amenințările Moscovei: Rusia își intensifică acțiunile hibride în Europa, dar nu există o amenințare iminentă
Radu Mocanu
30 aug. 2026, 20:20, Știri externe
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Oficialul NATO a precizat că, în pofida rezistenței semnificative întâmpinate de Rusia în Ucraina, Moscova își intensifică atât atacurile asupra teritoriului ucrainean, cât și acțiunile hibride desfășurate în Europa. 

„În timp ce se confruntă cu o rezistență foarte puternică din partea Ucrainei, rușii își intensifică atacurile asupra acesteia, precum și acțiunile hibride în Europa”, a declarat oficialul, citat de Reuters.  

„Ca întotdeauna, NATO rămâne vigilentă și atentă la diversele amenințări cu care ne confruntăm. În acest moment, nu observăm nicio amenințare iminentă de atac”, a declarat oficialul, adăugând: „Continuăm să fim alături de Ucraina. Iar NATO continuă să lucreze non-stop pentru a asigura securitatea celor un miliard de cetățeni ai săi.”, a continuat reprezentantul Alianței. 

Avertismentul Poloniei și vizita directorului CIA la Moscova

Declarația NATO vine după ce premierul polonez Donald Tusk a avertizat, sâmbătă, că Polonia și Alianța trebuie să fie pregătite pentru diferite scenarii și că posibilitatea unei provocări rusești împotriva unui stat membru NATO nu poate fi exclusă. 

În paralel, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat marți în Rusia, unde a avut o întâlnire scurtă cu oficiali din serviciile de informații ruse. Acesta a avertizat Rusia să nu recurgă la astfel de demersuri. 

Vizita acestuia a venit după ce o evaluare a serviciilor americane de informații indică faptul că Moscova ar putea testa determinarea Alianței Nord-atlantice printr-un atac asupra unui stat membru. 

În același context, președintele României, Nicușor Dan, a afirmat joi că ipoteza unui atac al Rusiei nu este susținută de probe. 

„Adică, într-o logică geopolitică, există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină”, spunea liderul de la București. 

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