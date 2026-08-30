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Spania anunță un pachet de urgență în valoare de 165 de milioane de euro pentru Ceuta

Guvernul Spaniei intenționează să aloce 165 de milioane de euro pentru redresarea orașului Ceuta. Pachetul de măsuri de urgență care va fi aprobat, marți, de Consiliul de Miniștri, la o lună de la sosirea în masă a migranților în enclava spaniolă de pe coasta marocană a Africii.
Spania anunță un pachet de urgență în valoare de 165 de milioane de euro pentru Ceuta
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
30 aug. 2026, 18:38, Știri externe
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Banii vor fi adăugați la planul de redresare pe termen mediu în valoare de 180 de milioane de euro, potrivit presei locale, într-o măsură anunțată anterior de prim-viceprim-ministrul și ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, scrie Euronews. 

Noul pachet vizează relansarea economiei locale și întărirea serviciilor publice în urma unei crize care a perturbat activitatea din enclava spaniolă.

Din suma totală, 80 de milioane de euro vor fi direcționate în sectorul economic din Ceuta în următoarele patru luni, iar alte 70 de milioane de euro sunt alocate pentru anul 2027.

În total, 150 de milioane de euro vor fi destinate sprijinului economic direct în următorul an și jumătate. Din această sumă, 35 de milioane de euro vor fi alocate ajutorului direct pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru lucrătorii independenți, în timp ce alte 15 milioane de euro vor fi utilizate pentru stimularea comerțului și a turismului, sectoare care au fost afectate în mod deosebit în luna august.

Consiliul de Miniștri intenționează, de asemenea, să aloce 15 milioane de euro pentru îmbunătățirea educației, a sistemului de sănătate și a sistemului judiciar din Ceuta, acestea fiind trei dintre domeniile care s-au aflat în centrul cererilor publice în ultimele săptămâni.

Demersurile vin după o lună de la izbucnirea crizei din Ceuta

Decizia vine pe fondul crizei migranților din enclava spaniolă, de la finalul lunii iulie, când 72.000 de migranți au ajuns ilegal în Ceuta, trecând înot din Maroc. 5.000 dintre aceștia au rămas, iar guvernul Spaniol depune eforturi pentru deschiderea unor noi centre de primire și accelerarea procedurilor de returnare.

Ministrul pentru Politica Teritorială și Memoria Democratică, Ángel Víctor Torres, care conduce structura de coordonare unică creată de guvernul lui Pedro Sánchez pentru a gestiona criza, a promis că toți migranții care au intrat ilegal în țară vor fi returnați în Maroc.

„Intenția noastră este ca toți aceștia să fie repatriați, toți cei care au intrat între 30 și 31, în conformitate cu legea”, a declarat Torres într-o intervenție difuzată de RTVE.

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