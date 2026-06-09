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Șapte flori ușor de întreținut ce vor crește biodiversitatea din grădină

Un expert în grădinărit recomandă șapte flori care pot ajuta la transformarea spațiilor exterioare în paradisuri prietenoase cu polenizatorii, fără prea mult efort.
Șapte flori ușor de întreținut ce vor crește biodiversitatea din grădină
Ioana Târziu
09 iun. 2026, 21:48, Life-Inedit
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Un expert în grădinărit recomandă șapte flori ușor de întreținut, ce vor crește biodiversitatea din grădină, potrivit Express.

Chris Bonnett, șeful de grădinărit de la GardeningExpress a precizat care sunt cele șapte plante simple, ușor de întreținut, care pot ajuta la transformarea spațiilor exterioare în paradisuri prietenoase cu polenizatorii.

De ce e bine să alegem flori prietenoase cu polenizatorii

Mai ales în această perioadă a anului, este util ca grădinarii să ia în considerare adăugarea mai multor plante bogate în nectar și polen. Acestea pot oferi albinelor o sursă de hrană fiabilă și un loc unde să se dezvolte, potrivit sursei.

Deoarece populațiile de albine continuă să se confrunte cu dificultăți din cauza pierderii habitatului și a utilizării pesticidelor, este important să le oferim un mediu prietenos unde pot să prospere.

Albăstrelele

Albăstrelele sunt flori sălbatice ușor de cultivat, care nu necesită multă îngrijire. Totuși, ele fac o treabă excelentă în a atrage albine, fluturi și alte insecte.

Lavanda

Lavanda este un adevărat magnet polenizator, în special datorită florilor sale mov, de care albinele sunt atrase în mod natural. De asemenea, oferă mult nectar și umple grădina cu un parfum încântător.

Digitalis (Degețelul)

Digitalis sunt excelente pentru atragerea albinelor datorită formei lor tubulare. Sunt deosebit de benefice pentru albinele cu limbă lungă, cum ar fi bondarii de grădină, care pot ajunge ușor în interior, potrivit sursei.

Echinacea

Echinacea este printre cele mai bune plante de vară pentru atragerea albinelor, datorită florilor lor mari și deschise. Acestea facilitează accesul la nectar și polen. Se dezvoltă bine în locuri însorite și se descurcă bine cu condițiile de secetă odată stabilite. Astfel, este o alegere fiabilă și care necesită puțină întreținere.

Rozmarin

Florile de rozmarin sunt bogate în nectar și foarte atractive pentru albine. Este o modalitate simplă de a obține atât o plantă utilă în bucătărie, cât și o plantă prietenoasă cu polenizatorii.

Roiniță

Roinița este ușor de plantat pentru grădinile prietenoase cu albinele. Are flori mici și un parfum proaspăt de citrice. Crește repede și poate fi folosită și pentru ceaiuri din plante, mai arată sursa.

Dalia cu o singură floare

Daliile cu o singură floare sunt ideale pentru atragerea albinelor. Structura mai simplă a florilor face mult mai ușoară atingerea polenului din centru de către albine.

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