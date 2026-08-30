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Miruță, despre trupele SUA din România: Au venit 400 de militari în plus

După întâlnirea cu delegația SUA, condusă de Mike Rogers, la baza Mihail Kogălniceanu, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre militarii americani din România, dar și despre parteneriatul în Apărare cu SUA, în cadrul NATO.
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Daiana Rob
30 aug. 2026, 21:44, Știri externe
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Radu Miruță, a fost întrebat, în direct la Digi24, de ce crede că România va fi ocolită de plecarea trupelor americane, în contextul în care Administrația SUA intenționează să retragă o parte din efectivele de soldați de pe continent, pentru NATO 3.0 și revizuirea rolului SUA în alianță. 

Ministrul interimar al Apărării a precizat că SUA nu a transmis niciun semnal că vor fi retrase trupe din România.

„Faptul că până acum, vă spun că nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece. Ba, din potriva, acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus”, a declarat Radu Miruță. 

În urma ședinței CSAT din luna martie, în cadrul căreia au fost acceptate 3 avioane cisternă, echipamente de monitorizare și telecomunicații, alături de care a fost dislocat și un efectiv de 400 de soldați americani în România.

Întrebat dacă România are un plan B în cazul în care forțele SUA decid să retragă soldații din țara noastră, Radu Miruță a precizat că orice militar care pleacă micșorează capacitarea țării de a se apăra, însă a precizat că există mai multe variabile.

Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja, însă componenta de Apărare este o componentă cu mai multe variabile și o componentă vie: Număr de militari, tehnică militară, parteneriate suplimentare”, a declarat Miruță. 

Acesta a explicat că la summitul NATO de la Ankara țara noastră a semnat parteneriate pentru noi tehnologii suplimentare.

România a demonstrat curaj la nivel NATO, spune Miruță

România a demonstrat la nivel NATO că, prin ceea ce are la dispoziție are curaj și pune, uitați, patru drone jos, trei pe teritoriu național”, afirmând că, „săptămâna trecută”, țara noastră „a trimis un mesaj suficient de curajos”. 

Radu Miruță a amintit despre drona maritimă neutralizată în apropierea platformei Neptun Deep. 

Sunt semnale că România conștientizează și ce capacitate de descurajare are, conștientizează și gradul de parteneriate cu Statele Unite și cu celelalte membri ale Uniunii Europene”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. 

Discuția are loc în contextul în care luni, o delegație în Apărare din SUA, formată din congresmenii americani, Mike Rogers și Eric Sorensen, a fost primită la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu de președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat consolidarea prezenței militare și economice americane în România și securitatea regiunii Mării Negre.

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