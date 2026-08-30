Ministerul Apărării lansează o campanie națională de informare privind dronele, a anunțat Radu Miruță

Radu Miruță spune că populația nu este obișnuită să interacționeze cu resturi provenite de la drone și subliniază că acestea pot reprezenta un pericol, inclusiv atunci când la prima vedere nu par să conțină explozibil.

„Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone. Sfatul este să nu le atingă până când vin autoritățile și vin destul de repede. În trei zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru care armata română a făcut diverse misiuni, să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama. E foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere”, a declarat Miruță, duminică, la Digi24.

Ministerul Apărării a decis, în acest context, să lanseze o campanie de informare destinată populației. Campania nu va viza doar comportamentul în cazul descoperirii unor resturi de drone, ci și fenomenul dezinformării din mediul online.

„La nivelul Ministerului Apărării am luat decizia de a face o campanie de informare. Nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online. Eu consider că Armata Română este una dintre componentele acestei țări care trebuie să facă ceva pentru dezinformare. Avem centre militare în fiecare județ. Lucrăm la un material extrem de bine gândit care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Declarațiile sale vin în contextul în care România a înregistrat în 2026 o creștere puternică a incidentelor aeriene cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina, comparativ cu anii anteriori.