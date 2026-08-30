Incendii violente de vegetație în Hunedoara: Peste 22 de hectare au ars și traficul pe un drum național a fost blocat

„Peste 15 hectare de vegetație uscată și fond forestier, din zona Rovina, în nordul județului, au fost cuprinse ieri de flăcări. Intervenția echipajelor a fost îngreunată de vânt, temperatură ridicată și de terenul accidentat”, a transmis ISU Hunedoara.

Împotriva incendiului au intervenit pompierii de la subunitatea din Brad. Pe fondul condițiilor dificile din teren, aceștia au fost sprijiniți și de alte echipaje de la Secția Brad și de la Detașamentul Deva, dar și de autoritățile locale din comuna Bucureșci și de reprezentnați ai Ocolului silvic.

Incendiul a fost localizat și lichidat, însă pentru prevenirea reaprinderii, zona afectată a fost supravegheată pe timpul nopții și în dimineața următoare de un echipaj de pompieri, care a monitorizat întreaga suprafață arsă.

Tot sâmbătă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unor incendii în localitatea Ciopeia, unde au ars peste șapte hectare de teren. Acest incendiu a determinat închiderea Drumului Național. Traficul de pe DN66 a fost restricționat temporar pe un sens de mers până la finalizarea intervenției.

„Pompierii au intervenit și în localitățile Călan și Bulzeștii de Sus unde s-au produs incendii de vegetație uscată și la baloți de fân aflați pe terenul cuprins de foc”, au mai transmis serviciile de intervenție.