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Decizie surpriză: Afganistanul a oferit SUA acces la resursele sale minerale de 1 trilion de dolari doar ca să scape de sancțiuni

Afganistanul a oferit Statelor Unite acces la resursele sale minerale, anunță Financial Times.
Decizie surpriză: Afganistanul a oferit SUA acces la resursele sale minerale de 1 trilion de dolari doar ca să scape de sancțiuni
Sorina Matei
31 aug. 2026, 13:02, Știri externe
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Afganistanul a oferit SUA acces la resursele sale minerale extrem de bogate în încercarea de a ridica sancțiunile și de a debloca activele, potrivit Financial Times (FT). Ministrul afgan de externe, Amir Khan Muttaqi, a anunțat inițiativa.

Ca răspuns la o întrebare despre relațiile cu Statele Unite, ministrul a declarat că Afganistanul „cu siguranță salută investițiile americane în sectoare precum mineritul, infrastructura, agricultura și comerțul”. „Relațiile dintre Afganistan și Statele Unite ar trebui evaluate nu prin prisma ultimilor 20 de ani de război, ci pe baza cooperării viitoare. Politica noastră economică este deschisă”, a declarat ministrul afgan de externe.

Ce resurse de 1 trilion de dolari deține Afganistanul

Potrivit FT, studiile geologice indică faptul că Afganistanul deține resurse minerale în valoare de cel puțin 1 trilion de dolari. Acestea includ zăcăminte mari de cupru, minereu de fier, niobiu, cobalt, aur și litiu, care, potrivit ziarului, rămân în mare parte neexploatate din cauza deceniilor de conflict.

În iunie 2022, Mirwais Hotak, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie din Afganistan, a vorbit despre dorința sa de a comercializa minerale, fructe, gaze, petrol și grâu cu Rusia. Talibanii erau dispuși să comercializeze stafide, plante medicinale și minerale pentru petrol rusesc. În același an, potrivit Reuters, talibanii au semnat un contract cu Rusia pentru furnizarea de combustibil și cereale.

Redeschiderea ambasadei SUA din Kabul

În august 2026, ministrul afgan de externe, Amir Khan Muttaqi, a propus ca Statele Unite să redeschidă ambasada din Kabul și să investească în dezvoltarea economică a țării, inclusiv în proiecte miniere, de baraje și de construcție de drumuri.

Această propunere a fost unul dintre numeroasele demersuri publice menite să rupă izolarea internațională a talibanilor.

De la venirea la putere în Afganistan în 2021, Statele Unite au înghețat rezervele guvernului afgan, în timp ce țările occidentale au blocat activele financiare ale Afganistanului, cerând respectarea obligațiilor privind drepturile omului. Participanții la consultările din Formatul de la Moscova privind Afganistanul din octombrie 2021 au susținut dezghețarea activelor financiare ale guvernului taliban.

20 de ani. Cel mai lung război din istoria SUA

Războiul Statelor Unite ale Americii din Afganistan a durat 20 de ani, din octombrie 2001 până în august 2021, fiind cel mai lung război din istoria americană.

Conflictul a început în octombrie 2001, după atacurile teroriste de la 11 septembrie, cu scopul de a distruge organizația Al-Qaeda și de a îndepărta regimul taliban care o găzduia.  SUA au cheltuit peste 2.000 de miliarde de dolari în acest război.

Peste 176.000 de oameni și-au pierdut viața în conflict, inclusiv zeci de mii de civili și militari. Războiul s-a încheiat în august 2021 prin retragerea completă a trupelor americane, moment în care talibanii au preluat din nou controlul asupra întregii țări.

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