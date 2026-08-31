China a dat asigurări Finlandei că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, spune Alexander Stubb

Într-un interviu acordat lui Paul Ronzheimer, din cadrul Axel Springer Global Reporters Network, Stubb a fost întrebat dacă Rusia ar putea recurge la arme nucleare. Președintele finlandez a spus că Beijingul reprezintă o frână importantă în calea unei escaladări a războiului din Ucraina de către Moscova, potrivit Politico.

Ce i-a transmis China președintelui Finlandei

„Ministrul de Externe al Chinei m-a vizitat în această vară și am ridicat această problemă”, a spus Stubb. „Iar el a spus: «Nu vom permite niciodată să se întâmple acest lucru». Și cred că aceasta este o formă destul de bună de descurajare”.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, s-a întâlnit cu Stubb la Helsinki pe 5 iulie, iar printre subiectele discutate s-au numărat invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și securitatea europeană. China rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri economici și diplomatici ai Moscovei.

Stubb a mai spus că Rusia are interesul ca europenii să rămână preocupați de posibilitatea unei escaladări nucleare sau a unui atac direct asupra NATO.

„Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm aici și să discutăm: Va escalada Rusia? Va folosi Rusia arme nucleare? Va ataca Rusia NATO și Europa?”, a spus liderul finlandez.

Temerile privind un atac asupra NATO

În opinia sa, europenii trebuie să rămână calmi, dar vigilenți.

„Rămâneți calmi, păstrați-vă sângele rece, fiți lucizi și vigilenți. Nu dramatizați, pregătiți-vă pentru ce este mai rău pentru a putea evita acel scenariu”, a adăugat Stubb.

Acest ton moderat este caracteristic pentru Stubb. În luna mai, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian finlandez în apropiere de Helsinki, iar avioane de luptă au fost mobilizate, el a insistat că Finlanda „nu se confruntă cu nicio amenințare militară directă”.

Și în acest interviu, Stubb a minimalizat temerile privind un atac iminent al Rusiei asupra NATO, descriind încercările Moscovei de a testa Alianța drept „mai degrabă provocări” decât pregătiri pentru război. Trupele ruse sunt în continuare concentrate în Ucraina, a spus el, în timp ce capacitatea de descurajare a NATO face foarte puțin probabil un atac direct.

Stubb spune că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia

Stubb a susținut însă și că Europa se apropie de momentul în care ar trebui să reia dialogul politic direct cu Moscova.

„Sunt convins că ne apropiem de ziua în care ar fi util ca europenii să aibă contacte mai directe cu Rusia”, a spus el, „mai ales pentru că trebuie să evităm neînțelegerile”.

Europa „nu a ajuns încă acolo”, a subliniat Stubb, precizând că prioritatea imediată rămâne sprijinirea Ucrainei.

„Nu poți pur și simplu să apeși butonul de mute. Trebuie să inițiezi discuția”, a adăugat el.