Coreea de Nord anunță că își va consolida arsenalul nuclear: Politica SUA nu s-a schimbat

Mesajul Phenianului indică faptul că regimul nord-coreean nu intenționează să își schimbe poziția față de Washington și își menține strategia privind dezvoltarea capacităților nucleare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Phenian, citat de presa de stat KCNA, Coreea de Nord consideră că orice așteptare privind o diminuare a tensiunilor din regiune este „lipsită de sens”, scrie Reuters.

Coreea de Nord își menține politica față de Statele Unite

Ministerul nord-coreean de Externe a precizat că politica Phenianului față de Statele Unite „nu s-a schimbat deloc”. Declarația vine într-un context în care relațiile dintre cele două țări rămân tensionate, iar Coreea de Nord continuă să își prezinte programul nuclear drept un element esențial pentru securitatea și suveranitatea sa.

Regimul de la Phenian susține că armele nucleare reprezintă o garanție absolută a suveranității Coreei de Nord și afirmă că această capacitate va continua să fie consolidată.

Poziția exprimată de autoritățile nord-coreene sugerează că Phenianul nu vede, în acest moment, motive pentru modificarea politicii sale nucleare sau pentru o apropiere de Washington.

Coreea de Nord respinge așteptările privind reducerea tensiunilor

În comunicatul transmis de KCNA, Ministerul de Externe nord-coreean a calificat drept „lipsită de sens” așteptarea unei reduceri a tensiunilor regionale.

Coreea de Nord afirmă, astfel, că politica sa față de Statele Unite rămâne neschimbată, în timp ce armele nucleare continuă să fie prezentate drept principalul garant al suveranității țării.

Declarațiile Phenianului reprezintă o reafirmare a poziției sale oficiale privind relația cu Washingtonul și programul nuclear. Regimul nord-coreean transmite că nu intenționează să renunțe la consolidarea capacităților sale nucleare și că nu consideră că politica americană față de Coreea de Nord s-a modificat.