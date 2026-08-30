Schimbări la vârful armatei nord-coreene. Kim Jong Un l-a demis pe ministrul Apărării

„Planurile de reorganizare structurală” au fost aprobate sâmbătă, în timpul unei reuniuni conduse de liderul Kim Jong Un, a transmis Agenția Centrală de Presă Coreeană (KCNA), potrivit The Japan Times.

No Kwang Chol a fost înlăturat din funcția de ministru al Apărării și retrogradat în conducerea partidului aflat la putere. El a fost numit „prim-adjunct al directorului Departamentului pentru Industria Munițiilor”, potrivit KCNA.

În locul său a fost numit Kim Song Gi, care conducea Biroul Politic General al Armatei Populare Coreene.

Un alt oficial important, consilierul pentru apărare Pak Jong Chon, a fost numit vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale și membru al Biroului Politic al partidului.

Separat, KCNA a relatat că Kim Jong Un i-a premiat sâmbătă pe oamenii de știință, cercetătorii și oficialii care au contribuit la dezvoltarea tehnologiei militare.

La sfârșitul lunii iunie, Kim Jong Un a asistat la testarea unui nou sistem de lansatoare multiple de rachete cu rază extinsă și a unor sisteme de artilerie.

Schimbările vin după exercițiile SUA-Coreea de Sud

Schimbările din conducerea militară vin la scurt timp după încheierea exercițiilor militare anuale comune dintre Coreea de Sud și Statele Unite.

Phenianul denunță în mod constant aceste exerciții, pe care le consideră pregătiri pentru o invazie. Anul acesta, ele au atras și mai multă atenție după ce președintele american Donald Trump a cerut scurtarea lor.

Trump a criticat exercițiile, pe care le consideră provocatoare la adresa Coreei de Nord, și a criticat Seulul pentru că nu a sprijinit războiul SUA împotriva Iranului.

Președintele american l-a lăudat, în același timp, pe Kim Jong Un, cu care s-a întâlnit de două ori în timpul primului său mandat, și ia în calcul o nouă întâlnire.

Coreea de Nord nu a dat însă semne clare că ar răspunde acestei deschideri.

Regimul nord-coreean a criticat și aprobarea de către Washington a unor vânzări de armament către Coreea de Sud, precum și planurile SUA de finanțare a unor programe care documentează încălcările drepturilor omului în Coreea de Nord.