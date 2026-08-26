Coreea de Nord va trimite 100 de sportivi la Jocurile Asiatice din Japonia pentru a-l face fericit pe Kim Jong-Un

Coreea de Nord va trimite aproximativ 100 de sportivi să concureze în 14 discipline la Jocurile Asiatice din Japonia luna viitoare, cu scopul de a-l „face fericit pe mareșalul Kim Jong-Un”, a declarat marți secretarul general al Comitetului Olimpic Nord-Coreean, potrivit Le Figaro.

„Delegația noastră va trimite peste 100 de sportivi pentru a concura în 14 sporturi, inclusiv fotbal masculin și feminin, haltere, box și lupte”, a declarat Ko Chol Ho pentru Choson Sinbo, un ziar pro-Coreea de Nord cu sediul în Japonia.

Delegația pentru aceste jocuri regionale, care vor avea loc în prefecturile Nagoya și Aichi, include două sportive coreene rezidente în Japonia, care vor concura la fotbal feminin și karate, a declarat secretarul general al Comitetului Olimpic Nord-Coreean. Coreea de Nord a câștigat 11 medalii de aur la ediția precedentă de la Hangzhou, China, jumătate dintre ele la haltere.

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Oficialul a declarat că moralul sportivilor este ridicat înaintea evenimentului, programat între 19 septembrie și 4 octombrie, și că aceștia sunt motivați să câștige pentru liderul lor. „Sportivii noștri se antrenează neobosit în fiecare zi, hotărâți să-l facă fericit pe mareșalul Kim”, a spus Ko Chol Ho.

Coreea de Nord și-a intensificat recent criticile la adresa Japoniei, fosta putere colonială, al cărei ministru al apărării a solicitat un buget „record” pentru următorul an fiscal. Sâmbătă, Phenianul a acuzat Tokyo că pregătește un „război de agresiune”.