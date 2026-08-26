Prima pagină » Știri externe » Coreea de Nord va trimite 100 de sportivi la Jocurile Asiatice din Japonia pentru a-l face fericit pe Kim Jong-Un

Coreea de Nord va trimite 100 de sportivi la Jocurile Asiatice din Japonia pentru a-l face fericit pe Kim Jong-Un

Secretarul general al Comitetului Olimpic din Coreea de Nord a anunțat că aproximativ 100 de sportivi vor călători în Japonia pentru Jocurile Asiatice.
Coreea de Nord va trimite 100 de sportivi la Jocurile Asiatice din Japonia pentru a-l face fericit pe Kim Jong-Un
Sursa foto: KCNA via YNA/dpa
Laurentiu Marinov
26 aug. 2026, 10:22, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Coreea de Nord va trimite aproximativ 100 de sportivi să concureze în 14 discipline la Jocurile Asiatice din Japonia luna viitoare, cu scopul de a-l „face fericit pe mareșalul Kim Jong-Un”, a declarat marți secretarul general al Comitetului Olimpic Nord-Coreean, potrivit Le Figaro.

„Delegația noastră va trimite peste 100 de sportivi pentru a concura în 14 sporturi, inclusiv fotbal masculin și feminin, haltere, box și lupte”, a declarat Ko Chol Ho pentru Choson Sinbo, un ziar pro-Coreea de Nord cu sediul în Japonia.

Delegația pentru aceste jocuri regionale, care vor avea loc în prefecturile Nagoya și Aichi, include două sportive coreene rezidente în Japonia, care vor concura la fotbal feminin și karate, a declarat secretarul general al Comitetului Olimpic Nord-Coreean. Coreea de Nord a câștigat 11 medalii de aur la ediția precedentă de la Hangzhou, China, jumătate dintre ele la haltere.

În plan politic, Coreea de Nord acuză Japonia că pregătește un „război de agresiune”

Oficialul a declarat că moralul sportivilor este ridicat înaintea evenimentului, programat între 19 septembrie și 4 octombrie, și că aceștia sunt motivați să câștige pentru liderul lor. „Sportivii noștri se antrenează neobosit în fiecare zi, hotărâți să-l facă fericit pe mareșalul Kim”, a spus Ko Chol Ho.

Coreea de Nord și-a intensificat recent criticile la adresa Japoniei, fosta putere colonială, al cărei ministru al apărării a solicitat un buget „record” pentru următorul an fiscal. Sâmbătă, Phenianul a acuzat Tokyo că pregătește un „război de agresiune”.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia