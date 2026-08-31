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Mexic: Mai mulți răniți după ce o mașină-capcană a explodat în fața unei secții de poliție

O mașină-capcană a explodat duminică noaptea în fața unei secții de poliție din Ojocaliente, Mexic, în centrul statului Mexic, rănind șase persoane, conform primelor rapoarte.
Mexic: Mai mulți răniți după ce o mașină-capcană a explodat în fața unei secții de poliție
Sursa foto: Pixabay
Laurentiu Marinov
31 aug. 2026, 09:26, Știri externe
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Atacul a avut loc în acest oraș din statul Zacatecas, unde cartelurile Jalisco New Generation și Sinaloa, cele mai mari două din țară, se luptă pentru controlul multor rute cheie de trafic de droguri către Statele Unite, potrivit Le Figaro.

„Dispozitivul exploziv a fost plasat într-o mașină și a provocat pagube materiale sediului poliției și clădirilor din jur”, a declarat pe Facebook secretarul de guvern al statului, Rodrigo Reyes. El a adăugat într-o postare anterioară că șase civili „ar fi fost răniți” și „primesc deja tratament”. După ani de calm relativ, violența a revenit în prim-plan în Zacatecas.

Totul s-a schimbat odată cu descoperirea, pe 18 iulie, a cinci cadavre într-un pod din Pozo de Gamboa, o localitate agricolă, situată la aproximativ 75 de kilometri de Ojocaliente: printre victime s-au numărat un fost primar, funcționari publici și proprietari de afaceri din alte părți ale Zacatecasului. Alte cinci cadavre au fost găsite în zona înconjurătoare.

După acest eveniment, care amintește de cei mai grei ani de violență din Mexic în timpul „războiului împotriva drogurilor” lansat în 2006, Zacatecas a devenit un nou punct fierbinte pentru guvernul președintelui Claudia Sheinbaum.

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