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Uraganul Karina prinde putere în Pacific și ar putea ajunge rapid la categoria 3

Uraganul Karina s-a format în Oceanul Pacific și ar putea deveni un uragan major în următoarele zile. Furtuna se află la mare distanță de uscat și nu amenință în prezent zonele locuite.
Uraganul Karina prinde putere în Pacific și ar putea ajunge rapid la categoria 3
X/nbcphiladelphia.com
Luiza Moldovan
30 aug. 2026, 23:23, Știri externe
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Uraganul Karina s-a format duminică în Oceanul Pacific, la mare distanță de uscat, iar meteorologii estimează că ar putea ajunge la categoria 3 în următoarele zile.

În acest moment, furtuna nu reprezintă o amenințare directă pentru zonele locuite.

Uragan de categoria 1

Karina are viteze maxime susținute ale vântului de 130 km/h, valoare care o încadrează în categoria 1 pe scara uraganelor.

Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite estimează că sistemul va continua să se intensifice și ar putea deveni un uragan major în aproximativ o zi.

Traiectoria uraganului arată că acesta va departe de uscat

Un uragan este considerat major de la categoria 3 în sus, când viteza maximă susținută a vântului ajunge la cel puțin 178 km/h.

Duminică, centrul uraganului Karina se afla la aproximativ 1.325 de kilometri sud-vest de extremitatea sudică a peninsulei Baja California din Mexic.

Furtuna se deplasa spre nord-vest cu o viteză de aproximativ 24 km/h, iar prognoza indica o traiectorie care o va menține departe de uscat, în largul Pacificului.

Periculoasă pentru uscat

Chiar dacă Karina nu este așteptată să ajungă pe uscat, efectele sale se pot face simțite pe coastă.

Valurile generate de furtună pot produce condiții periculoase pentru înotători, cu valuri puternice și curenți de retur în anumite zone din sud-vestul Mexicului și de-a lungul peninsulei Baja California.

Un alt sistem tropical se află în Pacific

În aceeași regiune se află și furtuna tropicală Lowell.

Aceasta era localizată la aproximativ 1.850 de kilometri sud-est de Hawaii și, la fel ca Karina, nu reprezenta o amenințare imediată pentru uscat.

Meteorologii urmăresc evoluția ambelor sisteme, însă principalul interes este acum intensificarea rapidă pe care Karina o poate avea în următoarele zile, pe măsură ce înaintează peste apele deschise ale Pacificului.

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