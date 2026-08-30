SUA lovesc lansatoare de rachete iraniene în strâmtoarea Ormuz | Este prima acțiune militară americană de acest gen din ultima lună

Forțele americane au lovit lansatoare de rachete iraniene în zona strâmtorii Ormuz, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit AP.

Atacul reprezintă prima acțiune militară americană în această zonă după o pauză de aproximativ o lună, potrivit unui oficial american citat de presa internațională.

Explozii au fost auzite în apropierea insulei Larak, aflată în strâmtoarea Ormuz, potrivit unor publicații semioficiale din Iran.

SUA au interceptat o posibilă operațiune iraniană

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al informațiilor militare, a declarat că forțele americane au observat membri ai Gardienilor Revoluției din Iran în timp ce pregăteau lansatoare pentru rachete.

Potrivit oficialului, armele urmau să fie folosite împreună cu mine marine în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Atacul american are loc la scurt timp după ce armata SUA a finalizat operațiunea de îndepărtare a minelor marine de pe rutele internaționale de navigație din strâmtoare.

Iranul confirmă victimele

Gardienii Revoluției au confirmat atacul într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat iraniană. Mesajul anunță „martiriul și rănirea mai multor luptători și compatrioți”.

Autoritățile iraniene au avertizat că atacul american va avea consecințe. Comunicatul Gardienilor Revoluției afirmă că acțiunea „va duce la pedepsirea agresorului”.

Nu au fost oferite, deocamdată, informații oficiale despre numărul victimelor sau despre amploarea pagubelor produse în urma atacului.

De ce este importantă strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic major pentru comerțul mondial cu energie. Orice amenințare la adresa traficului maritim din această zonă poate afecta transporturile de petrol și poate amplifica tensiunile de pe piețele internaționale.

Noul atac are loc după ce Statele Unite au finalizat operațiunea de curățare a rutelor internaționale de mine marine.

Apariția unor lansatoare iraniene în aceeași zonă ridică din nou temeri privind siguranța navigației prin strâmtoare.

Acțiunea americană marchează astfel o nouă confruntare directă între forțele SUA și cele iraniene și poate alimenta temerile privind o escaladare a conflictului în regiune.