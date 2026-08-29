O fetiță de 2 ani a fost ucisă într-un atac rusesc asupra Kievului | Trei zile consecutive de atacuri asupra Ucrainei

Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat pentru a treia zi consecutiv, cu alerte aeriene aproape neîntrerupte în mai multe regiuni ale țării, potrivit Kyiv Independent.

O fetiță de doar 2 ani a fost ucisă sâmbătă dimineață în cartierul Obolonskyi din Kiev, iar alte opt persoane au fost rănite, potrivit primarului capitalei, Vitali Klitschko.

Trei dintre răniți au ajuns la spital. Atacurile au provocat incendii și au avariat clădiri în cel puțin patru cartiere ale Kievului.

224 de drone într-o oră și jumătate

Un alt atac rusesc în regiunea Kiev a ucis o fată de 14 ani, în districtul Boryspil, potrivit autorităților regionale.

În noaptea de 29 august, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 233 de drone rusești în nordul, sudul, estul și centrul țării, potrivit Statului Major ucrainean.

Forțele ruse au continuat atacurile asupra Kievului și a localităților din jur până dimineața.

Ulterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat alte 224 de drone între orele 6:30 și 18:00.

Alte incidente

Majoritatea au fost drone cu propulsie reactivă, iar cele mai multe au avut drept țintă zona Kievului. Până la ora 18:00, 199 dintre aceste drone fuseseră doborâte sau neutralizate.

Sâmbătă seara, un alt incident a avut loc în cartierul Obolonskyi, după ce o dronă rusească a căzut între clădiri rezidențiale.

Un incendiu a izbucnit la etajele al doilea până la al cincilea ale unui bloc cu 12 etaje.

Fragmente de drone au provocat și incendii la un depozit din cartierul Holosiivskyi și într-un apartament situat la etajul al nouălea al unui bloc din cartierul Sviatoșîn.

Nu au fost raportate victime în aceste incidente.

Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii

Valul de atacuri are loc pe fondul intensificării loviturilor rusești asupra Ucrainei, cu un accent tot mai mare pe infrastructura economică. Centre comerciale, depozite, servicii poștale și porturi au ajuns frecvent ținte ale atacurilor.

Pe 27 august, Kievul a înregistrat 13 alerte aeriene într-o singură zi, un record pentru capitală de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Frecvența alertelor afectează puternic viața de zi cu zi. Activitatea instituțiilor și a serviciilor publice este întreruptă, transportul poate fi afectat, iar locuitorii sunt nevoiți să se adăpostească.

Dronele folosite de armata rusă sunt greu de interceptat

Situația este complicată și de utilizarea tot mai frecventă de către Rusia a dronelor cu propulsie reactivă.

Acestea ating viteze mai mari, ceea ce le face mai dificil de interceptat de sistemele ucrainene.

Autoritățile ucrainene nu au precizat dacă Rusia a folosit și rachete în atacul din noaptea de 29 august.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au decis recent să nu mai publice numărul și tipurile rachetelor lansate de Rusia și nici numărul celor interceptate.