Netanyahu condamnă „extremiștii violenți” din Cisiordania, într-un moment de tensiune maximă cu SUA

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat violențele comise de coloniști israelieni în Cisiordania ocupată, după mai bine de două săptămâni de tensiuni în localitatea Qusra, potrivit AP.

Declarația vine într-un moment neobișnuit de tensionat, după ce ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, i-a numit „teroriști” pe unii dintre coloniștii implicați în violențe.

Netanyahu a condamnat acțiunile unui „pumn de răzvrătiți”, despre care a spus că afectează imaginea „populației coloniștilor care respectă legea”.

Premierul israelian a susținut că violențele nu reprezintă valorile statului Israel

Declarația sa a venit după noi confruntări în Qusra, unde coloniștii au înconjurat mai multe locuințe, inclusiv casa unui palestinian cu cetățenie americană.

Sâmbătă, armata și poliția israeliană au anunțat că mai mulți protestatari israelieni au ajuns în zona Qusra, iar ulterior au izbucnit confruntări violente.

Potrivit autorităților israeliene, zeci de persoane s-au baricadat într-o locuință palestiniană în timp ce în interior se aflau locatari. Forțele israeliene au separat cele două grupuri și au confiscat vehiculele protestatarilor.

Ambulanțe transportau palestinieni răniți, relatează sursa citată.

Primarul localității Qusra, Abdel Azim Wadi, a declarat că două persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce au inhalat gaze lacrimogene, iar alte două au fost rănite de pietre aruncate de coloniști. Potrivit acestuia, locuința vizată nu mai era asediată.

Ministerul israelian de Externe a condamnat, la rândul său, incidentele.

„Acțiunile acestor extremiști violenți sunt o rușine și contravin în totalitate valorilor statului Israel”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Autoritățile israeliene nu au precizat dacă au fost făcute arestări.

Ambasadorul SUA i-a numit „teroriști”

Violențele din Qusra au atras o reacție neobișnuit de dură din partea Washingtonului. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, i-a descris pe coloniștii implicați drept „teroriști”, folosind un termen pe care oficialii americani îl rezervă în mod obișnuit militanților palestinieni.

Incidentul are loc pe fondul intensificării violențelor coloniștilor în Cisiordania și al extinderii așezărilor israeliene.

Guvernul condus de Benjamin Netanyahu, considerat cel mai ultranaționalist și religios din istoria Israelului, a supravegheat o creștere semnificativă a construcțiilor în așezările din Cisiordania. Majoritatea comunității internaționale consideră aceste așezări ilegale, iar Israelul se confruntă și cu o diminuare a sprijinului în Statele Unite.

Patru palestinieni, uciși în Gaza

În paralel cu violențele din Cisiordania, atacurile israeliene continuă să provoace victime în Fâșia Gaza.

Patru palestinieni au fost uciși, iar alte persoane au fost rănite sâmbătă în urma unor atacuri israeliene în centrul și sudul Fâșiei Gaza, potrivit autorităților sanitare locale.

În orașul Gaza, două persoane au fost ucise și una rănită după ce o motocicletă a fost lovită într-un atac israelian, potrivit oficialilor de la spitalul Shifa. Armata israeliană a declarat că a lovit un „agent militar”, fără să ofere alte detalii.

Un fermier a fost ucis de focul unui tanc în partea de est a orașului Deir al-Balah, potrivit oficialilor de la spitalul Al-Aqsa Martyrs. Un alt atac, în sudul Fâșiei Gaza, a ucis o persoană și a rănit alte câteva.

Un atac aerian asupra complexului spitalului Al-Aqsa Martyrs a rănit, de asemenea, trei palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Armata israeliană a afirmat că a lovit în apropierea complexului un comandant Hamas care ar fi planificat atacuri teroriste.

Israelul susține că acesta se ascundea în interiorul complexului și avertizase autoritățile medicale din Gaza că unitățile medicale nu trebuie folosite în scopuri militare.

Un armistițiu fragil în Gaza continuă din luna octombrie.

Deși cele mai intense lupte s-au diminuat, Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că cel puțin 1.313 palestinieni au fost uciși de armata israeliană de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Ministerul, aflat sub controlul guvernului condus de Hamas, păstrează evidențe detaliate ale victimelor, considerate în general credibile de agențiile ONU și de experți independenți, însă nu face diferența între civili și combatanți în raportările sale.

Iranul își consolidează noua conducere

În Iran, noua conducere pare să se pregătească pentru o confruntare de durată cu Statele Unite și transmite, în același timp, că nu va tolera tulburările interne.

După șase luni de război, puterea de la Teheran este concentrată în jurul unor generali și clerici care fac parte de mult timp din sistemul teocratic iranian.

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă în public de la începutul războiului.

Tatăl său și alți lideri de rang înalt au fost uciși în primele atacuri ale conflictului, pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului.