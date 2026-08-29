„Lake America” vs. „Lake Ontario”: răspunsul spectaculos al Canadei la pretenția lui Trump de a schimba denumirea Lacului Ontario

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, i-a răspuns președintelui american Donald Trump după ce acesta a cerut autorităților federale din SUA să folosească denumirea „Lake America” pentru Lacul Ontario.

Ford a amplasat pe malul canadian al lacului un panou uriaș pe care scrie „Lake Ontario. Now and Always” („Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”).

„Va fi Lacul Ontario mult după ce Trump nu va mai fi”

Ford a dezvelit panoul sâmbătă, în apropiere de Grimsby, Ontario, purtând un tricou al naționalei de fotbal a Canadei și pozând în fața mesajului.

Panoul are aproximativ 7,3 metri lățime și 3,6 metri înălțime, fiind montat pe picioare de 1,8 metri. Mesajul este afișat și în limba franceză.

Gestul vine după ordinul executiv prin care Donald Trump le-a cerut agențiilor federale americane să numească Lacul Ontario „Lake America”.

Decizia face parte dintr-o serie mai amplă de dispute între Washington și Ottawa, pe fondul tarifelor comerciale impuse de administrația Trump, al amenințărilor privind transformarea Canadei în al 51-lea stat american și al atacurilor verbale la adresa liderilor canadieni.

Doug Ford a declarat că Trump încearcă să schimbe numele lacului deoarece Ontario și Canada „se apără singure” și a susținut că denumirea tradițională va supraviețui mandatului președintelui american.

„Mult după ce președintele Trump nu va mai fi, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a spus Ford într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Liderii canadieni îl ironizează pe Trump

Reacția oficialilor canadieni nu s-a limitat la sfidare, ci a inclus și ironii la adresa președintelui american.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a comparat tentativa lui Trump de a redenumi lacul cu o trupă rock trecută de mult de perioada sa de glorie, care încearcă să reînvie un hit vechi.

Kinew a făcut referire la decizia anterioară a lui Trump de a redenumi Golful Mexic drept „Gulf of America”, spunând că președintele american încearcă să „cânte din nou hiturile” pentru baza sa electorală.

„Cred că toată lumea de aici consideră că este puțin trist și că nu este cea mai bună prestație a sa”, a spus Kinew.

„E puțin trist”

Istoricul canadian Robert Bothwell a avut un ton și mai dur, întrebându-se de ce „cea mai mare țară de pe Pământ” ar lua în serios o asemenea inițiativă.

Totuși, el a avertizat că disputa privind numele lacului nu trebuie tratată doar ca o glumă, considerând că obiectivul mai larg al lui Trump este să subordoneze Canada sau chiar să o integreze în Statele Unite.

La rândul său, Nelson Wiseman, profesor emerit la Universitatea din Toronto, a spus că Trump și-ar dori ca Canada să se comporte ca un „stat vasal”, însă refuzul Ottawa de a face acest lucru îl irită pe președintele american.

Relațiile dintre Canada și SUA, tot mai tensionate

Controversa privind numele lacului apare într-un moment în care relațiile dintre cei doi aliați tradiționali s-au deteriorat puternic.

Negocierile comerciale dintre Canada și Statele Unite au eșuat săptămâna trecută, ambele guverne acuzându-se reciproc că au venit cu cerințe de ultim moment. Canada a anunțat, la rândul său, tarife de retorsiune care urmează să intre în vigoare luna viitoare.

Schimbul de replici dintre Trump și Doug Ford s-a intensificat în ultimele zile

Într-un interviu acordat Associated Press, Ford a spus că fostul președinte american Ronald Reagan ar fi „dezgustat” de politica tarifară a lui Trump.

Trump a răspuns numindu-l pe Ford un simplu „subaltern” al premierului canadian Mark Carney și ironizându-l prin comparații cu fratele său decedat, Rob Ford, fost primar al orașului Toronto.

Președintele american a continuat sâmbătă să promoveze denumirea „Lake America”, distribuind inclusiv un meme cu gâște canadiene desenate cu păr blond asemănător celui al lui Trump și înarmate cu puști, prezentate drept „protectoarele” lacului.

Trump a folosit în repetate rânduri hărți și denumiri geografice pentru a-și susține mesajele politice. O hartă cu „Gulf of America” a fost expusă pentru o perioadă în Biroul Oval, iar președintele american a publicat imagini care prezintă Canada ca parte a Statelor Unite sau drept al 51-lea stat.

„Lake Ontario” are origini indigene

Numele „Lake Ontario” are rădăcini indigene și provine dintr-un cuvânt folosit de populația huronă, „oniatarí:io”, care înseamnă „lac al apelor strălucitoare”. Provincia canadiană Ontario și-a preluat, la rândul său, numele de la lac.

Marele Șef al Națiunii Wendat, Pierre Picard, a criticat decizia lui Trump, considerând-o o încercare de ștergere a istoriei indigene.

„Este inacceptabil pentru noi, ca națiune, să avem un președinte care poate să ne șteargă istoria, cultura și identitatea”, a declarat Picard.

Premierul canadian Mark Carney a respins schimbarea denumirii și a subliniat originile indigene ale numelui.

El a remarcat că „Lake Ontario” este o denumire mai veche atât decât Confederația canadiană, cât și decât Declarația de Independență a Statelor Unite.

În plus, ordinul lui Trump nu obligă autoritățile canadiene să adopte noua denumire.

Astfel, chiar dacă instituțiile federale americane pot folosi „Lake America” în documentele și comunicările lor, Canada continuă să recunoască oficial numele „Lake Ontario”.