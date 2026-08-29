Flota a fost supravegheată de navele HMS Duncan, HMS St Albans și HMS Severn, cu sprijinul unui elicopter Merlin, au declarat oficialii britanici, citați de The Guardian.

Distrugătorul rus „Admiral Levchenko” a fost observat escortând navele de marfă rusești „General Skobelev” și „Sparta”, care fac obiectul unor sancțiuni, în direcția Dover.

Ca răspuns, Rusia și-a mobilizat propriile resurse militare, inclusiv fregata „Neustrashimy”, pentru a asigura escorta transportului.

Generalul Gwyn Jenkins, Primul Lord al Marinei, a declarat că „nu este loc pentru complacere”, pentru că navele flotei fantomă continuă să reprezinte „un risc inacceptabil” pentru securitatea Marii Britanii.

„Alături de aliații noștri, această abordare obligă Moscova să-și deturneze navele de război rusești de la scopul lor principal”, a declarat Jenkins.

„Asta pentru că Rusia știe că suntem pregătiți să acționăm din nou, dacă va fi necesar”, a continuat oficialul britanic.

Marina Regală a avertizat, recent, cu privire la intensificarea activității ruse în apele teritoriale ale Regatului Unit.

Misiune anterioară de monitorizare a navelor rusești

În luna iulie, aceasta a petrecut 21 de zile monitorizând nave provenite de la Moscova, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de anul precedent. Oficialii afirmă că au observat în repetate rânduri nave de război în strâmtoarea Dover și în Marea Nordului.

În iunie, Infanteria Marină Regală a capturat petrolierul rus „Smyrtos”, aceasta fiind prima dată când trupele britanice au abordat direct o navă din „flota fantomă”, fiind una dintre cele peste 500 de nave sancționate de Marea Britanie.

Kremlinul a amenințat Marea Britanie după ce Andy Burnham a vizitat Kievul săptămâna aceasta, în cadrul primei sale călătorii în străinătate în calitate de prim-ministru.

În timpul călătoriei, Burnham a declarat că Marea Britanie va oferi Ucrainei sprijin militar, inclusiv planuri tehnice pentru componente ale rachetelor Scalp cu rază lungă de acțiune.