Atac aerian asupra unui spital din Fâșia Gaza. Operațiunea a vizat un comandant Hamas care pregătea atacuri teroriste, susține IDF

Armata israeliană a anunțat sâmbătă că a efectuat o lovitură asupra unui comandant al Hamas aflat în incinta spitalului „Martirii Al-Aqsa” din orașul Deir al-Balah, în centrul enclavei palestiniene, notează AFP.

Comandantul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, s-ar fi ascuns într-o clădire adiacentă principalelor facilități ale spitalului și ar fi pregătit atacuri împotriva militarilor israelieni și a civililor din Israel, informează armata.

Conducerea spitalului a transmis că trei persoane au fost rănite în urma operațiunii.

Armata israeliană a afirmat că a luat măsuri pentru a reduce riscurile pentru civili și că avertizase autoritățile sanitare din Gaza cu două zile înainte să „înceteze utilizarea facilităților medicale pentru scopuri teroriste”.

Bilanțul victimelor după armistițiul din 2025

Noile violențe au loc în pofida acordului de încetare a focului mediat de Statele Unite și intrat în vigoare în octombrie 2025.

Autoritățile sanitare din enclavă susțin că cel puțin 1.313 persoane au fost ucise în Fâșia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului. Organizația Națiunilor Unite consideră că datele furnizate de ministerul Sănătății din Gaza sunt credibile.

Ierusalimul susține că este necesară continuarea operațiunilor pentru a elimina orice amenințare din partea grupării militante Hamas.