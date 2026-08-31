Nouă mită la Prima Doamnă. Țara unde au fost condamnați Președintele, soția și un cap al bisericii pentru fapte de corupție

Tribunalul Districtual Central din Seul (Coreea de Sud) a condamnat-o astăzi pe Han Hak-ja, în vârstă de 83 de ani, conducătorul Bisericii Unificării din Coreea de Sud, care a fost găsit vinovată de luare de mită, mituirea soției președintelui sud-coreean și delapidarea fondurilor bisericii. Potrivit Reuters , instanța a condamnat-o la doi ani de închisoare.

Banii de la Biserică, la parlamentarii apropiați de fostul președinte. Cadouri pentru Prima Doamnă

Han Hak-ja, văduva fondatorului Bisericii Unificării, Moon Sun Myung, a fost arestată în septembrie 2025 sub suspiciunea de corupție. Ancheta a dezvăluit că aceasta a autorizat utilizarea fondurilor bisericii pentru finanțarea unor parlamentari influenți, apropiați de președintele sud-coreean de atunci, Yoon Seok-yul.

În plus, prin intermediul subordonaților săi, Han Hak-ja i-a oferit cadouri scumpe soției președintelui, Kim Geon-hee. Procurorii au susținut că, în schimb, lidera bisericii aștepta sprijin guvernamental pentru afacerea sa și diverse concesii.

Procuratura a cerut o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Han Hakcha. Instanța a ținut cont de vârsta înaintată și de starea ei de sănătate și a condamnat-o la doi ani. Avocații ei intenționează să facă apel împotriva deciziei. Alți câțiva reprezentanți ai Bisericii Unificării au fost condamnați împreună cu ea. Unul dintre ei va petrece șase luni de închisoare, în timp ce ceilalți doi au primit pedepse cu suspendare.

Președintele, fost procuror general, și Prima Doamnă, deja condamnați

Anterior, președintele Yoon Seok-yeol a fost pus sub acuzare în cadrul acestui scandal de corupție și înlăturat din funcție în 2024. Soția sa a primit o condamnare la patru ani de închisoare în aprilie pentru manipulare bursieră și luare de mită, iar în iulie, instanța a condamnat -o la încă șapte ani pentru acceptarea de cadouri scumpe în schimbul asistenței în obținerea de numiri guvernamentale și a unui tratament preferențial pentru companii.

Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Geon-hee, soția fostului președinte Yun Seok-yul, a fost condamnată la patru ani de închisoare în aprilie 2026 pentru manipulare bursieră și luare de mită.

În ianuarie 2026, o instanță de fond a găsit-o pe Kim Geon-hee vinovată de încălcarea legilor anticorupție și a condamnat-o la un an și opt luni de închisoare. Pe 25 iunie 2026, ea a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru acceptarea de cadouri scumpe în schimbul asistenței în obținerea de numiri guvernamentale și a unui tratament preferențial pentru companii.

În ianuarie 2026, fostul președinte sud-coreean Yun Seok-yul a primit o condamnare la cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea justiției. Pe 19 februarie 2026, Tribunalul Districtual Central din Seul l-a condamnat la închisoare pe viață sub acuzația de incitare la rebeliune. În iulie 2026, Yun Seok-yul a fost condamnat la încă doi ani de închisoare pentru încălcarea legii privind finanțarea alegerilor, precum și la 18 luni de închisoare, cu suspendare pentru trei ani, pentru încălcarea legilor electorale.

Biserica Unificării, fondată în 1954 de Sun Myung Moon, a fost implicată activ în afaceri, pe lângă activitățile sale religioase.

În 1982, fondatorul bisericii, Sun Myung Moon, a fost condamnat de autoritățile americane la 18 luni de închisoare pentru depunerea unor declarații fiscale false și a executat 13 luni.