O democrată din Camera Reprezentanților va contesta ordinul „Lacul America” al lui Trump

Președintele Trump a semnat joi un ordin executiv prin care guvernul federal trebuie să redenumească Lacul Ontario, transformându-l în Lacul America, pe fondul escaladării războiului comercial cu Canada. „Avem un golf și avem un lac – acum tot ce ne mai trebuie este un ocean. Poate va trebui să schimbăm numele Atlanticului și/sau al Pacificului”, le-a spus el reporterilor din Biroul Oval. „Poate le vom schimba pe amândouă”, relatează The Guardian.

Însă democrata din Cameră, Debbie Dingell, a declarat că intenționează să introducă un proiect de lege pentru a anula schimbarea numelui lacului.

„Oamenii nu înțeleg cât de legate sunt cele două țări ale noastre”, a declarat Dingell pentru Politico, adăugând: „Și este o nebunie să numești Lacul Ontario «Lacul America».”

A strâns peste 100 de semnături

Dingell a declarat că a acumulat peste 100 de semnături de la colegi democrați din Cameră într-o scrisoare adresată președintelui, îndemnând administrația Trump „să își schimbe abordarea diplomatică față de cel mai apropiat aliat al nostru, Canada, și să recunoască importanța relației dintre Statele Unite și Canada”.

Ordinul lui Trump a cerut agențiilor federale să adopte schimbarea de nume pe hărțile, documentele și bazele de date ale SUA. Google Maps a schimbat numele lacului Ontario în Lake America pentru utilizatorii americani, pentru a reflecta ordinul executiv al președintelui de redenumire.