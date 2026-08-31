Google Maps pune în aplicare ordinul lui Trump: Lacul Ontario se numește acum „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA

Lacul Ontario se numește „Lacul America” pe Google Maps pentru utilizatorii din SUA, după ce președintele american Donald Trump a semnat, săptămâna trecută, un ordin executiv privind schimbarea denumirii.

Potrivit Associated Press, compania Google a anunțat că decizia de schimbare a numelui lacului s-a bazat pe practica sa de a utiliza denumirile atribuite de Sistemul de Informații privind Denumirile Geografice din SUA.

„Utilizatorii din SUA vor vedea «Lacul America», cei din Canada vor continua să vadă «Lacul Ontario». (…) Aceste actualizări respectă politica noastră de lungă durată privind bazinele de apă ale căror denumiri variază de la o țară la alta și încep să fie implementate chiar acum”, a transmis Google într-o postare pe blog.

Pe de altă parte, utilizatorii din afara Canadei și SUA pot vedea ambele denumiri.

Trump schimbă geografia

Actualizarea Google Maps vine după ce pe 27 august, Trump a semnat un ordin executiv prin care Lacul Ontario va fi numit „Lacul America” în nomenclatura oficială a Statelor Unite.

Totuși, măsura este însă una americană: Washingtonul poate modifica modul în care guvernul federal al SUA denumește formațiunea geografică, dar nu poate obliga Canada să adopte noul nume. Lacul Ontario este împărțit între statul american New York și provincia canadiană Ontario, frontiera dintre cele două țări traversând lacul.

Decizia continuă seria de redenumiri și rebranduiri promovate de Trump de la revenirea sa la Casa Albă, de la „Golful Americii” și Muntele McKinley până la „Departamentul de Război”.