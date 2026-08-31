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Trump face declarații contradictorii despre 2028: „S-ar putea să aveți un alt președinte”

Donald Trump continuă să lase deschisă ideea unei reveniri la Casa Albă după 2028, deși Constituția SUA îi interzice să fie ales pentru un al treilea mandat.
Trump face declarații contradictorii despre 2028: „S-ar putea să aveți un alt președinte”
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
31 aug. 2026, 08:56, Știri externe
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Donald Trump își păstrează discursul ambiguu privind viitorul său politic. Deși a sugerat în repetate rânduri că ar vrea să candideze din nou în 2028, președintele american, citat de AP, a început în ultimele săptămâni să vorbească tot mai des despre ceea ce se va întâmpla după ianuarie 2029, când actualul său mandat ar trebui să se încheie.

Viitorul pare deja stabilit

Schimbarea de ton este remarcată de presa internațională, care observă că Trump descrie acum scenarii în care un alt președinte ajunge la Casa Albă și își atribuie meritele pentru ceea ce administrația actuală a realizat.

„Voi fi acasă”, le-a spus Trump susținătorilor la un eveniment recent, imaginându-și perioada de după președinție. Într-un alt discurs, el a mers și mai departe și a spus că s-ar putea să plângă după ce își va încheia mandatul. „În doi ani și jumătate, s-ar putea să aveți un alt președinte – s-ar putea”, a spus Trump în Michigan, lăsând din nou loc pentru interpretări.

Trump ține un discurs în fața susținătorilor săi. Foto: Robin Rayne/ZUMA Press Wire/dpa

Trump nu renunță însă la ideea unui al treilea mandat

Declarațiile despre retragerea din politică nu înseamnă că Trump a abandonat ideea de a rămâne la putere. Dimpotrivă, președintele a continuat să promoveze ideea unui posibil „Trump 2028”, inclusiv prin apariții publice în care a purtat o șapcă inscripționată cu anul 2028.

La un discurs recent, Trump a glumit că „a treia oară va fi și mai bine”, după ce a lăudat performanțele celui de-al doilea mandat. Problema este că al 22-lea Amendament al Constituției SUA interzice alegerea unei persoane în funcția de președinte de mai mult de două ori. Trump știe acest lucru și a recunoscut public că legea reprezintă un obstacol major.

Totuși, el a vorbit anterior despre existența unor „metode” sau „portițe” care ar putea permite o nouă candidatură. Una dintre variantele discutate public ar fi ca Trump să candideze pentru funcția de vicepreședinte alături de JD Vance și, în cazul unei victorii, să ajungă ulterior din nou la președinție. Constituționalitatea unei asemenea strategii este însă puternic contestată.

Brian Kalt, profesor de drept constituțional, consideră că declarațiile contradictorii îi permit lui Trump să păstreze toate opțiunile deschise: dacă nu va candida, poate spune că a anunțat acest lucru din timp; dacă va încerca să candideze, poate susține că nu a exclus niciodată posibilitatea.

Casa Albă respinge ideea că Trump se gândește deja la retragere

Administrația prezidențială încearcă însă să transmită un alt mesaj. Purtătoarea de cuvânt Olivia Wales a declarat că Trump este concentrat în continuare asupra obiectivelor actualului mandat și că singura moștenire de care este preocupat este aceea de a face „America mai măreață ca niciodată”.

În paralel, Trump pare să fie tot mai preocupat de felul în care va fi perceput după plecarea de la Casa Albă. El a investit masiv și în transformarea imaginii prezidențiale, de la modificări ale Casei Albe și construirea unui nou ballroom până la proiecte arhitecturale menite, potrivit propriilor declarații, să rămână pentru viitorii președinți.

Un detaliu este însă mai mult decât relevant: Trump spune că ballroom-ul va fi finalizat spre sfârșitul lui 2028, chiar înainte de încheierea mandatului său. „Nu este pentru mine”, a afirmat el. „Este pentru viitorii președinți.”

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