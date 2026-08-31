Pedro Sanchez acuză Rusia și Israelul de dezinformare în criza migranților din Ceuta

Premierul spaniol Pedro Sánchez a susținut, luni, faptul că există indicii conform cărora Rusia și Israelul ar fi răspândit dezinformarea cu privire la politica Spaniei în materie de migrație, care a declanșat afluxul de migranți din luna trecută în Ceuta.

Potrivit Reuters, autoritățile spaniole au afirmat că videoclipurile de pe rețelele sociale au răspândit informații înșelătoare, potrivit cărora migranții care ajungeau în Ceuta pe mare ar putea rămâne în Spania, încurajând astfel mii de persoane să încerce traversarea.

El a adăugat faptul că ancheta efectuată de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au indicat faptul că rețelele rusești și israeliene s-au aflat în spatele răspândirii dezinformării, în colaborare cu rețelele de extremă dreaptă.

Premierul spaniol a mai susținut că Israelul și Rusia ar fi folosit această criză pentru a critica Madridul, din cauza nemulțumirii față de poziția acestuia cu privire la războaiele din Ucraina și Gaza.

Sánchez exclude responsabilitatea Marocului

Pe de altă parte, partidele de opoziție spaniole și unele organizații pentru drepturile omului au acuzat Rabatul că a permis în mod deliberat trecerea în masă, acuzație pe care Marocul a negat-o, mai notează Reuters.

„Când oamenii vorbesc și speculează despre implicarea autorităților marocane, neg categoric acest lucru”, a declarat Sanchez postului de radio SER.

Peste 72.000 de migranți au trecut ilegal din Maroc în Ceuta între 30 și 31 iulie, într-un val fără precedent la una dintre cele două granițe terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Potrivit autorităților locale din Ceuta, cel puțin 100 de persoane au murit în timpul acestei încercări.

Majoritatea celor care au trecut în oraș au fost ulterior trimiși înapoi în Maroc, conform informațiilor furnizate de autoritățile spaniole. Totuși, aproximativ 5.000 de migranți, dintre care unii solicită azil, au rămas în Ceuta.