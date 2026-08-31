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Criza din Ceuta îl pune în dificultate pe Pedro Sanchez. Partidul Socialist pierde teren

Partidul Socialist al premierului spaniol Pedro Sánchez pierde din susținere înaintea alegerilor de anul viitor, potrivit primului sondaj important publicat după criza migrației din Ceuta.
Criza din Ceuta îl pune în dificultate pe Pedro Sanchez. Partidul Socialist pierde teren
Iulian Moşneagu
31 aug. 2026, 12:00, Știri externe
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Partidul Socialist (PSOE) ar obține 101 mandate și 25,4% din voturi dacă alegerile ar avea loc acum, cu 20 de mandate mai puțin decât deține în prezent, potrivit unui sondaj Sigma Dos publicat luni de ziarul El Mundo și citat de Bloomberg.

Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, ar ajunge la 143 de mandate, față de cele 137 obținute în 2023.

În același timp, formațiunea de extremă dreapta Vox aproape și-ar dubla numărul de locuri în Parlament, de la 33 la 61.

Sánchez, aflat la putere din 2018 și lider al unui guvern minoritar de coaliție, urmează să candideze pentru un nou mandat anul viitor. Alegerile parlamentare sunt așteptate în prima jumătate a anului.

Sondajul Sigma Dos a fost realizat în perioada 20-26 august, telefonic și online, pe un eșantion de 2.173 de persoane, și are o marjă de eroare de 2,1%.

Criza din Ceuta

Guvernul continuă să gestioneze consecințele crizei din Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii, după ce peste 72.000 de migranți au trecut frontiera din Maroc la sfârșitul lunii iulie.

Cei mai mulți s-au întors în primele zile, însă câteva mii au rămas în Ceuta, iar situația a provocat nemulțumiri în rândul locuitorilor.

Pentru a limita efectele crizei, guvernul de la Madrid a anunțat un pachet de urgență de 165 de milioane de euro pentru Ceuta și a cerut sprijinul Uniunii Europene, inclusiv al agenției Frontex, pentru gestionarea migranților și a situației de la frontieră.

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