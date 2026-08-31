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Maia Sandu, mesaj de Ziua Limbii Române: Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, în care subliniază importanța păstrării și transmiterii limbii române către generațiile viitoare, evocând eforturile părinților și bunicilor care au continuat să o vorbească „și în cele mai vitrege vremuri”.
Maia Sandu, mesaj de Ziua Limbii Române: Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
31 aug. 2026, 11:16, Știri externe
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române.

Lidera de la Chișinău a afirmat că limba română reprezintă o parte esențială a identității și ființei oamenilor și că aceasta a dăinuit datorită generațiilor care au păstrat-o chiar și în perioade marcate de interdicții și umilințe.

„Limba română este parte din ființa noastră. Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Președinta Republicii Moldova a mai subliniat că în prezent, limba română poate fi vorbită liber, fără teamă, ceea ce implică și responsabilitatea de a o proteja și de a o transmite mai departe.

„Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă. Cu atât mai mult, avem datoria să avem grijă de ea. Și, mai ales, să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română, așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră. Să le lăsăm această moștenire prețioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinele și să-și rostească dorul La mulți ani, Limba Română!”, a spus Maia Sandu.

31 august, Ziua Limbii Române

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual la data de 31 august în România și Republica Moldova, iar din acest an este marcată oficial și în Ucraina.

Data de 31 august este legată de mișcarea de renaștere națională din Republica Moldova de la sfârșitul anilor ’80, când una dintre principalele revendicări ale populației era revenirea la alfabetul latin și recunoașterea limbii române.

La 27 august 1989, cu doar câteva zile înaintea adoptării legilor lingvistice, sute de mii de oameni s-au adunat la Chișinău, la Marea Adunare Națională, pentru a cere ca limba română să devină limbă de stat și să se revină la grafia latină.

Pe 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legislația privind statutul limbii de stat și revenirea la alfabetul latin.

În România, ziua de 31 august a fost instituită oficial drept Ziua Limbii Române în 2013, prin Legea nr. 53/2013. Propunerea legislativă fusese inițiată în 2011 de 166 de parlamentari din toate grupurile politice.

Potrivit legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată prin manifestări culturale și educative organizate de autorități și instituții publice, precum și de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României din străinătate.

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