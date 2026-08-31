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Liderii Chinei, Rusiei și Indiei se întâlnesc pentru a contracara influența SUA

Liderii Chinei, Rusiei și Indiei se numără printre șefii de stat care se reunesc în Kârgâzstan săptămâna aceasta pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, un grup considerat o contrapondere la influența globală a SUA.
Liderii Chinei, Rusiei și Indiei se întâlnesc pentru a contracara influența SUA
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
31 aug. 2026, 11:09, Știri externe
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Președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi urmează să participe la evenimentele din Bișkek, capitala Kârgâzstanului, națiune din Asia Centrală, potrivit AP.

Mai multe întâlniri individuale sunt programate în paralel, inclusiv una între Putin și Xi luni, precum și discuții între liderul rus și președintele iranian Masoud Pezeshkian marți, ziua sesiunilor oficiale ale SCO.

Consolidarea relațiilor cu partenerii non-occidentali

Rusia, acum la 4 ani și jumătate de la invazia sa la scară largă a Ucrainei, și Iranul, la șase luni de război cu Statele Unite și Israel, văd summitul ca pe o platformă importantă pentru a-și consolida relațiile cu partenerii non-occidentali.

SCO a fost fondată în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală ca forum de securitate. În ultimul sfert de secol, a crescut în dimensiune și influență, deși obiectivele și programele sale rămân vagi, iar recunoașterea mărcii sale este scăzută.

Acum include 10 națiuni: Rusia, China, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Multe alte țări au statutul de „parteneri de dialog”.

Împreună cu Rusia, China a prezentat SCO ca o alternativă la organizațiile aliniate cu Occidentul, precum G7, și în ultimii ani a dorit să extindă domeniul de aplicare și influența organizației, promițând asistență financiară și pentru dezvoltare.

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