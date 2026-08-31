Viitură fulgerătoare în Marele Canion. Un mort și 15 persoane dispărute

Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte aproximativ 15 sunt date dispărute după ce o viitură fulgerătoare în Marele Canion a provocat distrugeri importante și a obligat autoritățile să intervină pentru salvarea turiștilor, relatează AP și France 24.

Incidentul s-a produs sâmbătă, după ce ploile torențiale au determinat creșterea rapidă a debitului pârâului Bright Angel, care traversează Marele Canion înainte de a se vărsa în fluviul Colorado. Peste 60 de excursioniști au fost evacuați cu elicopterul din zonele afectate de viitura din Marele Canion, potrivit autorităților din Arizona.u

Un bărbat a murit

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a anunțat că trupul unui bărbat în vârstă de 46 de ani a fost recuperat duminică seara în apropiere de Crystal Rapids, o zonă de pe fluviul Colorado cunoscută pentru apele sale repezi și periculoase.

Autoritățile au precizat că aproximativ 15 persoane sunt în continuare dispărute sau nu au fost localizate. Numărul anunțat inițial era de 20 de persoane date dispărute, însă bilanțul a fost ulterior revizuit.

Operațiunile de căutare și salvare continuă în zonele afectate de viitura fulgerătoare din Marele Canion, în condițiile în care terenul a fost grav modificat de forța apelor.

Apa a distrus poduri și structuri

Forța viiturii a provocat distrugeri importante de-a lungul traseului pârâului Bright Angel. Poduri, stânci, structuri metalice și bușteni au fost smulse și transportate până în fluviul Colorado.

Potrivit AP, aspectul zonei s-a schimbat considerabil după viitura din Marele Canion, iar albia cursului de apă pare să se fi lărgit în urma cantității mari de apă și a materialelor antrenate de viitură.

Un alt efect important al fenomenului a fost distrugerea singurei conducte de apă care deservește turiștii și locuitorii din zonă. Conducta se afla deja în proces de modernizare, iar autoritățile au anunțat că infrastructura a fost afectată de viitura produsă în weekend.

Pericolul furtunilor de vară

Autoritățile avertizează că vizitarea Marelui Canion poate deveni deosebit de periculoasă în timpul verii, când în regiune se produce sezonul musonic. Ploile abundente pot provoca viituri fulgerătoare chiar și atunci când vremea este senină în zona în care se află turiștii.

Furtunile se pot forma rapid, iar cantități mari de apă pot ajunge în canioane și pe cursurile de apă într-un timp foarte scurt. Situația reprezintă un risc major pentru excursioniști, în special în zonele înguste și greu accesibile.

Incidentul din acest weekend evidențiază pericolele asociate viiturilor fulgerătoare din Marele Canion, un fenomen care poate apărea brusc și poate modifica rapid condițiile de pe traseele turistice.