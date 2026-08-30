Viitură devastatoare în Grand Canyon: peste 60 de oameni evacuați | Mai mult de 20 de persoane sunt date dispărute

O viitură puternică a lovit Grand Canyon și a transformat Bright Angel Creek într-un torent capabil să mute bolovani, structuri metalice și cantități mari de moloz în râul Colorado, relatează AP.

Peste 60 de oameni au fost evacuați, iar autoritățile caută informații despre mai mult de 20 de persoane care ar putea fi date dispărute.

At least 20 people are missing after flash flooding in the Grand Canyon. https://t.co/RjbFMufHo8 — Herald de Paris ⚜️ (@HeralddeParis) August 30, 2026

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a anunțat evacuarea a zeci de persoane și a cerut informații despre mai mult de 20 de oameni care ar putea lipsi din grupurile de turiști, excursioniști și campatori aflați în zonă.

Până acum, nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Peste 60 de oameni au fost evacuați cu elicopterul

Peste 60 de persoane au fost evacuate din Phantom Ranch, una dintre zonele cunoscute ale Grand Canyon. Locul are o cantină istorică și spații de cazare și reprezintă un punct important pentru turiștii care ajung în zonă pe râul Colorado.

Autoritățile au pregătit noi evacuări pentru duminică și au colaborat cu Departamentul pentru Siguranță Publică din Arizona.

O parte dintre turiști au ajuns la adăpost cu ajutorul elicopterelor

Erica Viola se afla la Bright Angel Campground când ploaia a început sâmbătă după-amiază. Ea și aproximativ 50 de excursioniști au văzut cum nivelul apei din pârâu a crescut rapid.

Apoi, torentul a adus bucăți mari de moloz.

Viola a spus că printre obiectele luate de ape s-a aflat ceva care părea să fie o clădire de dormit.

Grupul a fost evacuat cu elicopterul. Pentru Viola, aventura s-a încheiat cu două zile mai devreme.

Apa a distrus podețele și a schimbat peisajul

Viitura a avut loc sâmbătă după-amiază, pe Bright Angel Creek, un curs de apă care se varsă în râul Colorado.

Forța apei a distrus podețele pentru pietoni de peste pârâu. Viitura a lărgit albia și a modificat forma terenului.

Autoritățile au observat și ceea ce pare a fi un nou rapid pe cursul apei.

Jack Schmidt, directorul Center for Colorado River Studies din cadrul Utah State University, a explicat că incidentul arată cât de dinamic este peisajul din Grand Canyon.

Aproape un centimetru de ploaie în doar 30 de minute

Meteorologul Justin Johndrow, de la Serviciul Național de Meteorologie din Flagstaff, a spus că în zonă au căzut între aproximativ 1 și 2,5 centimetri de ploaie în doar 30 de minute.

Terenul stâncos și diferența foarte mare de altitudine au favorizat apariția viiturii.

„Cea mai mare parte a apei s-a scurs instantaneu”, a explicat meteorologul.

Bright Angel Creek coboară de pe North Rim spre râul Colorado, pe o diferență de nivel de aproximativ 1.828 de metri.