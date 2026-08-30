Prima pagină » Știri externe » Viitură devastatoare în Grand Canyon: peste 60 de oameni evacuați | Mai mult de 20 de persoane sunt date dispărute

Viitură devastatoare în Grand Canyon: peste 60 de oameni evacuați | Mai mult de 20 de persoane sunt date dispărute

O viitură puternică a lovit Grand Canyon și a transformat Bright Angel Creek într-un torent care a distrus podețe, a mutat bolovani și a dus structuri metalice în râul Colorado. Peste 60 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile caută informații despre mai mult de 20 de oameni care ar putea fi dispăruți.
Viitură devastatoare în Grand Canyon: peste 60 de oameni evacuați | Mai mult de 20 de persoane sunt date dispărute
Galerie Foto 6
FB/Grand Canyon National Park
Luiza Moldovan
31 aug. 2026, 01:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O viitură puternică a lovit Grand Canyon și a transformat Bright Angel Creek într-un torent capabil să mute bolovani, structuri metalice și cantități mari de moloz în râul Colorado, relatează AP.

Vezi galeria foto
6 poze

Peste 60 de oameni au fost evacuați, iar autoritățile caută informații despre mai mult de 20 de persoane care ar putea fi date dispărute.

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a anunțat evacuarea a zeci de persoane și a cerut informații despre mai mult de 20 de oameni care ar putea lipsi din grupurile de turiști, excursioniști și campatori aflați în zonă.

Până acum, nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Peste 60 de oameni au fost evacuați cu elicopterul

Peste 60 de persoane au fost evacuate din Phantom Ranch, una dintre zonele cunoscute ale Grand Canyon. Locul are o cantină istorică și spații de cazare și reprezintă un punct important pentru turiștii care ajung în zonă pe râul Colorado.

Autoritățile au pregătit noi evacuări pentru duminică și au colaborat cu Departamentul pentru Siguranță Publică din Arizona.

O parte dintre turiști au ajuns la adăpost cu ajutorul elicopterelor

Erica Viola se afla la Bright Angel Campground când ploaia a început sâmbătă după-amiază. Ea și aproximativ 50 de excursioniști au văzut cum nivelul apei din pârâu a crescut rapid.

Apoi, torentul a adus bucăți mari de moloz.

Viola a spus că printre obiectele luate de ape s-a aflat ceva care părea să fie o clădire de dormit.

Grupul a fost evacuat cu elicopterul. Pentru Viola, aventura s-a încheiat cu două zile mai devreme.

Apa a distrus podețele și a schimbat peisajul

Viitura a avut loc sâmbătă după-amiază, pe Bright Angel Creek, un curs de apă care se varsă în râul Colorado.

Forța apei a distrus podețele pentru pietoni de peste pârâu. Viitura a lărgit albia și a modificat forma terenului.

Autoritățile au observat și ceea ce pare a fi un nou rapid pe cursul apei.

Jack Schmidt, directorul Center for Colorado River Studies din cadrul Utah State University, a explicat că incidentul arată cât de dinamic este peisajul din Grand Canyon.

Aproape un centimetru de ploaie în doar 30 de minute

Meteorologul Justin Johndrow, de la Serviciul Național de Meteorologie din Flagstaff, a spus că în zonă au căzut între aproximativ 1 și 2,5 centimetri de ploaie în doar 30 de minute.

Terenul stâncos și diferența foarte mare de altitudine au favorizat apariția viiturii.

Cea mai mare parte a apei s-a scurs instantaneu”, a explicat meteorologul.

Bright Angel Creek coboară de pe North Rim spre râul Colorado, pe o diferență de nivel de aproximativ 1.828 de metri.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Cum a fost primit Mihai Stoica la Târgoviște, după ultimele dezvăluiri de la FCSB
GSP.ro
Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Donald Trump preia controlul tranziției din Venezuela. Miza economică majoră a SUA și partenerul surpriză ales
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia